El Alcalde de San Pablo Villa de Mitla, Esaú López Quero, pidió licencia indefinida después del enfrentamiento que se registró entre pobladores y maestros de la Sección 22 del SNTE la tarde de éste miércoles, cuando mantenían un bloqueo carretero.

A través de un comunicado, López Quero explicó que esta determinación tiene como objetivo que las autoridades competentes aclaren los hechos registrados en el bloqueo sucintado en el municipio.

Asimismo, señaló que ninguna autoridad debe convertirse en obstáculo para que la justicia cumpla su función.

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Enfrentamiento entre pobladores y maestros de la Sección 22 SNTE

Habitantes de San Pablo Villa de Mitla, en el estado de Oaxaca intentaron desalojar a profesores de la Sección 22 del SNTE que realizaban un bloqueo en la carretera federal 190 y en la vía de acceso a la comunidad.

Según el presidente municipal, Esaú López Quero, las autoridades locales instalaron una mesa de diálogo con los maestros, pero las negociaciones terminaron tras el primer choque físico entre ambas partes.

El edil señaló que los profesores fueron los primeros en agredir a los habitantes. “Los maestros iniciaron la agresión”, declaró López Quero a la prensa.

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Durante el enfrentamiento se registraron disparos de armas largas de uso exclusivo del Ejército. Videos y fotografías que circulan en redes sociales muestran a personas vestidas de civil disparando, mientras junto a ellas se observan elementos policiales.

Como resultado del conflicto, los pobladores retuvieron al menos a 18 maestros de la Sección 22. Tres de ellos fueron liberados en la zona del enfrentamiento, mientras que 15 permanecieron retenidos durante varias horas en el interior de una vivienda en la comunidad de Unión Zapata, donde después fueron puestos en libertad.

Los maestros volvieron a bloquear la carretera federal 190 desde kilómetros más atrás de donde iniciaron, además le prendieron fuego a un tráiler y a llantas.

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La Sección 22 informó en conferencia de prensa sobre el registro de 15 maestros lesionados, de los cuales 11 fueron canalizados al Hospital Regional Presidente Juárez. También reportaron daños a vehículos de al menos 13 integrantes.

La dirigencia sindical exigió al Congreso local la separación inmediata del cargo del alcalde de Mitla y castigo para los responsables por el uso de armas de fuego y por las agresiones contra integrantes del magisterio.

Con información de Juan Carlos Zavala y María Cabadas.

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