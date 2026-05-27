En su tercer día de paro indefinido de labores, maestros adheridos a la Sección 22 del SNTE bloquearon las principales carreteras que conectan al interior y exterior del estado de Oaxaca.

La movilización consistió en cinco bloqueos carreteros en Hacienda Blanca, vía que conduce hacia la Ciudad de México; Monumento a Juárez en Santa Cruz Xoxocotlán; el entronque de Mitla, que conecta principalmente a la región del Istmo de Tehuantepec; en la colonia González Guardado del municipio de Zaachila, carreteras que conduce a la región Costa y a los destinos turísticos de Huatulco y Puerto Escondido; y el crucero de Huayápam, con la que se conecta a la región de la Cuenca del Papaloapam.

Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22 del SNTE, informó la noche de ayer que no hubo ningún avance en la mesa de negociación tripartita con los gobiernos federal y estatal para encontrar respuesta favorable a su pliego de demandas.

De acuerdo con la líder magisterial, los titulares de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Educación Pública e ISSSTE, así como el Gobernador de Oaxaca y otros funcionarios estatales, se presentaron sin ninguna respuesta formal a sus demandas.

Lee también Integrante de la CNTE responsabiliza al gobierno por muerte de maestro; marchan a Segob para mesa de diálogo

“Al hacer el planteamiento del pliego de demandas y los pendientes que no se han concretado, incluso de la jornada de lucha anterior, básicamente encontramos respuestas poco favorables.

Por lo tanto, el planteamiento que hicimos hoy por la mañana es que tengan las respuestas por escrito. Hoy no nos comprometimos a firmar ninguna minuta porque es responsabilidad del Estado, tanto del gobierno estatal como el federal, dar las respuestas puntuales a las demandas que ya conocen”.

Pérez Martínez aseguró que la mayoría de las demandas son las mismas del pliego de demandas del año 2025 y de las cuales, hasta la fecha, no hay solución, como la entrega de uniformes y útiles escolares, contratación de más personal docente, y resolución de procesos administrativos, entre otras.

“Queremos que existan las fechas muy específicas para el cumplimiento de pago de los adeudos que se tienen con los padres de familia respecto de los uniformes, de los procesos administrativos, de contratación, etcétera, que ya lo tienen; sin embargo, no dan la fecha.

Lee también “¡Acuérdense de cuando Peña reprimió a maestros!”

“Ellos como funcionarios usan todas las maneras de poder justificarse, pero nosotros lo que hemos externado es que no son demandas nuevas, son las mismas demandas de otras mesas tripartitas. Incluso el pliego de demandas recoge las demandas que entregamos el año pasado, por eso la responsabilidad recae en los gobiernos estatal y federal al no solucionar estas demandas”, declaró.

La Secretaria General de la Sección 22 del SNTE expresó que esperan que las respuestas a su pliego de demandas se las entreguen hoy, por escrito, para ser analizadas en la asamblea estatal que se celebrará esta noche.

En tanto, dijo que el movimiento magisterial continuará con su jornada de lucha, paro de labores indefinidos y movilizaciones. También reiteró que se sumarán a la huelga nacional convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para el próximo 1 de junio.

Por el momento, descartó que intenten nuevamente instalar el plantón en el zócalo de la Ciudad de México, tras ser reprimidos por granaderos de la capital del país, quienes les impidieron el paso. Ante ello, dijo que se mantendrán sobre la calle 5 de mayo.