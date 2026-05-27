Indicó que la CNTE espera recibir este miércoles respuestas por escrito de parte del gobierno federal para conocer si existen avances reales en los compromisos planteados.

Mientras tanto, maestros de la Sección 22 permanecen concentrados en la Ciudad de México y mantienen bloqueos carreteros en Oaxaca. López advirtió que las próximas acciones dependerán de los resultados de la mesa instalada en Gobernación.

Precisó que la reunión de este miércoles se enfocará exclusivamente en temas de justicia, separados de las negociaciones realizadas un día antes.





