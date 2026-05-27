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Docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen por tercer día consecutivo un plantón en la avenida 5 de mayo, esto luego de que durante la marcha del primer día les fuera negado el acceso al Zócalo capitalino.
Nación 10:51 AM
CNTE espera respuestas por escrito del gobierno federal
Indicó que la CNTE espera recibir este miércoles respuestas por escrito de parte del gobierno federal para conocer si existen avances reales en los compromisos planteados.
Mientras tanto, maestros de la Sección 22 permanecen concentrados en la Ciudad de México y mantienen bloqueos carreteros en Oaxaca. López advirtió que las próximas acciones dependerán de los resultados de la mesa instalada en Gobernación.
Precisó que la reunión de este miércoles se enfocará exclusivamente en temas de justicia, separados de las negociaciones realizadas un día antes.
Nación 10:50 AM
Gobierno federal mantiene abiertos pendientes: secretaria general de la Sección 22 de la CNTE
Minutos antes de ingresar a la mesa de justicia en Segob la secretaria general de la Sección 22 de la CNTE, Yenny López, advirtió que el gobierno federal mantiene abiertos pendientes de justicia derivados de la represión contra el movimiento magisterial y social en Oaxaca, al tiempo que cuestionó que las declaraciones del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, sobre avances y soluciones “no corresponden con la realidad”.
Nación 10:26 AM
Rosa Icela Rodríguez asegura que sigue diálogo con CNTE
Tras el fracaso de ayer, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró durante la mañanaera de la presidenta Sheinbaum, que sigue diálogo con CNTE.
"Han venido 40 años a las manifestaciones. Hoy es un año más en el que tenemos un diálogo respetuoso, atento en la mesa, y pues también hay aclaraciones.
mahc/LL
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