Tras la presentación del informe de seguridad en el que se destacó la reducción de 49% de homicidios dolosos y el aseguramiento de armas y el desmantelamiento de 2 mil 400 laboratorios de droga en el país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que esto se traduce a miles de millones de pesos asegurados.

“Son como 5 mil millones de pesos, son casi 2 mil 400 laboratorios que se han desmantelado”, señaló la mandataria al destacar que de acuerdo con la CBP Drug Seizure Statistics, se redujo 76% el decomiso de fentanilo en la frontera sur de Estados Unidos al pasar de 863 kilogramos a 208 en abril de 2026.

“Podemos hacer el cálculo, pero simplemente lo asegurado por Marina y por Defensa, solo de una droga, vamos a decir, no de todas las drogas que se han asegurado, de cocaína, el precio que tiene en la Ciudad de México, más el que tienen en el norte del país, en el norte de Estados Unidos, son cientos, cientos, cientos de millones de dólares solo de cocaína y de fentanilo que dejan de ingresar a las organizaciones criminales”, agregó Omar García Harfuch.

Lee también Harfuch garantiza investigación a funcionarios "sin importar partido político"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la “Mañanera del Pueblo” del 27 de mayo de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Durante la conferencia matutina de este miércoles 27 de mayo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que el desmantelamiento de un solo narcolaboratorio implica terminar con una logística de un grupo criminal, por lo que desmantelar más de 2 mil, significa terminar con millones de dosis a la semana que se dejan de comercializar.

“Sin contar el verdadero beneficio que es que no lleguen a las calles y que no envenenen a los jóvenes aquí, en México, principalmente y en Estados Unidos. Pero son millones de dosis que se comercializan en narcomenudeo que dejan de ingresar. Con gusto hacemos el cálculo, pero simplemente de cocaína y de metanfetamina son cientos de millones de dólares que dejan de ingresar más los aseguramientos”, explicó.

En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo destacó que los resultados de la Estrategia de Seguridad Nacional se deben a la coordinación del gabinete y todas sus instituciones, así como las reuniones diarias que se convocan cada mañana. Indicó que el despliegue de elementos en cada entidad se traduce en detenciones de generadores de violencia, además que las secretarías de Seguridad y Marina, permanecen en zonas con mayores índices delictivos para continuar el trabajo.

Lee también Sheinbaum reconoce al Gabinete de Seguridad por reducción de 49% en homicidios; "hay Estado mexicano", expresa

“Además de los programas de Bienestar, el trabajo permanente que hacen las secretarías para mejorar la calidad de vida de la gente, educación, cultura, deporte, decidimos nosotros 60 municipios prioritarios para atender a los jóvenes. Y estamos trabajando de manera permanente en el territorio en esos 60 municipios. Ahí este año van a quedar los deportivos de México Imparable, ahí se está haciendo el trabajo para que los jóvenes integren a clases de box, el trabajo de rescate de espacios públicos”, agregó.

Sheinbaum Pardo se dijo agradecida y afortunada del trabajo de Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob); Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); y Raymundo Pérez Morales, titular de la Secretaría de Marina (Semar), a quienes describió como profesionales.

“¿Por qué? son muy profesionales, honestos, patriotas y con mucha sensibilidad social también, porque no es solamente la parte exclusiva de policía, investigación, no, también mucha sensibilidad de lo que ocurre en los territorios. Y vamos a seguir trabajando y a seguir dando resultados”, aseguró esta mañana.

nro/apr