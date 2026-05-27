La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en el país “hay Estado mexicano” y defendió la estrategia de seguridad de su gobierno, luego de la presentación del informe del gabinete federal, en el que se destacó una reducción de 49 % en homicidios dolosos y el decomiso de cerca de 32 mil armas de fuego.

Durante su conferencia, la Mandataria federal sostuvo que los resultados en materia de seguridad son producto de un “trabajo permanente, riguroso, profesional y honesto” encabezado por el gabinete de seguridad, en coordinación con fuerzas federales, estados y fiscalías.

“Yo le dije (al representante de Seguridad cuando vino a México): hay Estado mexicano. Y hay instituciones del Estado mexicano que coordinan hombres valientes”, expresó al referirse a una conversación con el secretario de Seguridad de Estados Unidos, tras destacar la labor de las Fuerzas Armadas y de las corporaciones de seguridad.

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Sheinbaum explicó que la estrategia federal combina operativos, inteligencia y atención a las causas, mediante programas enfocados en jóvenes en situación de riesgo.

La presidenta también resaltó que se han detenido a 54 presuntos delincuentes y afirmó que las acciones contra grupos criminales han permitido debilitar estructuras delictivas en estados como Guanajuato, donde —dijo— disminuyeron los homicidios tras capturas relevantes de integrantes de organizaciones criminales.

“¿Que tenemos que seguir trabajando? Por supuesto. ¿Que hay que seguir dando resultados? Por supuesto”, afirmó la mandataria, al insistir en que el objetivo central de su gobierno es “la construcción de la paz en México”.

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Asimismo, sostuvo que su administración mantiene una política de “cero impunidad”, incluso contra funcionarios públicos vinculados con grupos delictivos, y aseguró que las instituciones de procuración de justicia actúan cuando se acredita colusión con el crimen organizado.

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