Luego de permanecer prófugo durante varios años, Julio “N” fue detenido en Michoacán quien está acusado de atacar a su pareja en 2022 en la alcaldía Iztacalco.

La captura se realizó en el municipio de Huetamo de Núñez, donde agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, en coordinación con autoridades ministeriales de Michoacán, lograron ubicar y detener al hombre que era buscado por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en septiembre de 2022 en la colonia Cuchilla Ramos Millán. Presuntamente, Julio “N” atacó con un arma blanca a su pareja tras una discusión, provocándole heridas en el rostro y el cuello.

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La agresión provocó que la mujer perdiera parcialmente la vista en uno de sus ojos.

Durante las indagatorias, autoridades ministeriales reunieron testimonios de familiares, vecinos y de la propia víctima, con los que se logró establecer la probable responsabilidad del acusado y obtener una orden de aprehensión en su contra.

La fiscalía capitalina ofreció desde diciembre de 2025 una recompensa de hasta 500 mil pesos a quien proporcionara información útil para dar con su paradero.

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Tras su captura en Michoacán, Julio “N” fue trasladado a la Ciudad de México e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de un juez que determinará su situación legal.

LL