La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no permitirá que México sea utilizado en la contienda electoral de Estados Unidos ni que exista intervención extranjera rumbo a las elecciones de 2027.

Lo anterior, al ser cuestionada sobre una presunta articulación entre sectores de la derecha internacional y actores políticos nacionales para atacar a su gobierno.

“Lo que no queremos es que usen a México para su elección de noviembre [de Estados Unidos]. Y tampoco queremos que haya intervención de fuera vinculada con los de adentro para la elección del próximo año en México. Que gane lo que el pueblo decida”, declaró.

Sheinbaum Pardo defendió que las decisiones en el país corresponden sólo a los mexicanos y rechazó cualquier intento de injerencia externa. “Somos socios comerciales, colaboramos en muchas cosas, pero en México decide el pueblo, nadie más (...) que el pueblo. No hay electores externos”.

La Titular del Ejecutivo acusó que la oposición mexicana comparte la visión de la “derecha internacional” y retomó críticas históricas contra los gobiernos conservadores, a quienes señaló de haber entregado recursos naturales y promovido la intervención extranjera en distintos momentos históricos del país.

De acuerdo con la Presidenta, la ofensiva contra su administración se refleja en redes sociales y medios de comunicación, como parte de una estrategia coordinada desde el extranjero.

“Hoy los gobiernos de la Transformación están siendo atacados y tenemos que estar cerca del pueblo, movilizados, defendiendo la soberanía, la independencia, la libertad y la democracia”, expresó.

En ese contexto, Sheinbaum Pardo llamó a la movilización convocada para el próximo domingo, al asegurar que no sólo será una celebración por los resultados de su gobierno y los del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sino también una muestra de respaldo popular frente a los ataques de sus adversarios.

Antes, la Presidenta dijo que el evento del domingo no será en Palacio Nacional, sino en una sede alterna, esto al estar ocupado el Zócalo por el Fanfest de la FIFA. También acusó que algunos sectores en Estados Unidos quisieran tener en México “un gobierno a modo”, similar al de Porfirio Díaz.

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