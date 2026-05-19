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Culiacán. - El presidente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dijo que no sólo vive una crisis de impunidad por las acusaciones graves contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios más, sino de violencia y económica.

A su llegada a la capital del estado, en una entrevista radiofónica, externó que ante las solicitudes de detenciones y extradiciones de un gobernador, un alcalde, un senador y otros funcionarios por parte de los Estados Unidos, esto significa que México no hace su trabajo interno y privilegia la impunidad.

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Indicó que ante los hechos que se viven en esta entidad, se requiere una verdadera pacificación en todos sus ámbitos, para reducir la violencia que azota varios municipios, con graves impactos en la económica.

Álvarez Máynez externó que es grave que se normalice la intromisión de los grupos delictivos en los procesos electorales, ya que el caso de Sinaloa no es un hecho aislado, se conoce que puede haber más casos, por lo que el gobierno debe actuar e investigar las actuaciones de los gobernantes.

afcl/LL

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