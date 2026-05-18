La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, señaló que la falta de confianza en el sistema mexicano provocó la entrega voluntaria de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad Pública y de Finanzas de Sinaloa, respectivamente, a autoridades estadounidenses por acusaciones de presuntos nexos con el narcotráfico.

“Por mucho que quieran minimizar la entrega de estas personas que están señaladas por vínculos con el crimen organizado, claro que es un hecho nacional, claro que es una herida abierta para el pueblo de México… Es un hecho brutal, lamentable, y lastimosamente trascendente que, quienes han sido señalados por Estados Unidos ya se hayan ido a entregar, porque, por supuesto, la primera reflexión es que no confiaron en el sistema mexicano”, dijo.

Sin embargo, aseguró que la entrega de dichos funcionarios es apenas el comienzo, ya que prevé que surjan más casos relacionados con la corrupción y que involucren a más políticos mexicanos.

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“Claramente vamos a ver que esto, como lamentablemente se ha dicho, es la punta del iceberg, ese iceberg que está lastimando a nuestra nación. No es un tema a minimizar, no es un tema a soslayar, a tratar de evadir, es un tema real, lastimoso, que está impregnado brutalmente de corrupción y brutalmente de ligas, componendas con el crimen organizado. Algo lamentable, históricamente lamentable”, manifestó.

Cabe recordar que Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Alfonso Díaz Vega fueron acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y siete personas más, de tener presuntos nexos con el narcotráfico, por lo que se solicitó su detención y extradición a dicho país.

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