Venezuela deportó este sábado hacia Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, informó el Servicio de Migración venezolano en un comunicado.

Saab se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013), acercó la industria petrolera local a Irán y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro.

Estuvo encargado del traslado de alimentos del programa gubernamental conocido como CLAP.

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El renovado interés del Departamento de Justicia en Saab se produce en el contexto de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump por estabilizar las relaciones con la nación sudamericana, rica en petróleo. La investigación se deriva de un caso de 2021 que el Departamento de Justicia presentó contra Álvaro Pulido, el socio de larga data de Saab, dijeron los exfuncionarios de la ley, reportó la agencia Associated Press.

Esa acusación, interpuesta en Miami, se centra en el programa CLAP, establecido por Maduro para proporcionar productos básicos, arroz, harina de maíz, aceite de cocina, a los venezolanos pobres que luchan por alimentarse en un momento de hiperinflación desenfrenada y una moneda en caída libre.

Por años, Por años, EU ha acusado a Saab de dirigir redes para evadir sanciones, presuntamente en colaboración con Hezbollah, de Líbano. Foto: @politicalpen_

En el sistema de clientelismo plagado de corrupción de Venezuela, donde la lealtad y las conexiones internas son primordiales, pocas personas con información privilegiada prosperaron como Saab. Primero apareció en el radar de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) hace más de una década, después de amasar una gran cantidad de contratos con la administración socialista de Maduro.

El nexo con México

En 2016, un gobernador partidario de Maduro presuntamente contrató a una empresa controlada por Pulido para importar desde México 10 millones de cajas de alimentos a 34 dólares por caja. Supuestamente lo hizo a sabiendas de que el costo real de comprar y enviar las cajas a Venezuela era mucho menor y exigió sobornos. Uno de los que supuestamente aprobó el acuerdo y ayudó a establecer una red de empresas para ocultar los pagos de sobornos fue Saab, quien está identificado en una acusación como “Coconspirador 1″.

El columnista de EL UNIVERSAL Jorge Triana recordó en enero que "en 2020, Estados Unidos sancionó a empresas con sede en México por operar esquemas de “petróleo por alimentos” que ayudaron al régimen a evadir sanciones y a darle oxígeno financiero a PDVSA. Otra vez, México como nodo: empresas constituidas aquí, operaciones desde aquí, beneficios para Caracas".

Triana añadió en su columna "Saab: Eje México-Caracas" que "hubo denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera, congelamientos y litigios, pero el expediente nunca avanzó hacia donde apuntaban los hechos. En lugar de seguir la ruta del dinero y las decisiones de alto nivel del gobierno de López Obrador, la respuesta fragmentó responsabilidades, blindó a la cúpula obradorista y acotó la narrativa a funcionarios de menor rango".

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Añadió que "el caso Saab no es pasado: es un archivo abierto que conecta corrupción, negocios y silencio político".

La acusación con Trump

En marzo pasado, el diario The New York Times aseguró que la administración de Donald Trump negociaba la extradición de Saab, aliado clave de Maduro.

El empresario colombiano Alex Saab fue, por mucho tiempo, amigo cercano al expresidente de Venezuela Nicolás Maduro. Foto: @FEscrutinio.

Fiscales estadounidenses presentaron en enero pasado una acusación por corrupción contra Saab en Miami (Florida), después de que Estados Unidos atacara Venezuela y capturara a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para afrontar cargos por narcotráfico.

Delcy Rodríguez, que asumió la presidencia interina tras el derrocamiento de Maduro en un operativo estadounidense en enero, lo destituyó de todas sus funciones en febrero y empezaron a circular rumores de su arresto, que nunca fue confirmado formalmente por las autoridades.

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"La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional", detalla el texto difundido este sábado.

El traslado de una persona a otro país que lo reclama por algún delito es una extradición, medida prohibida en la Constitución venezolana. La autoridad migratoria afirma que en su lugar se trata de una "deportación".

Su detención en 2020

Saab ya estuvo preso en territorio estadounidense en 2021 por cargos de lavado de dinero y corrupción. Venezuela negoció su liberación en 2023 y lo designó ministro de Industria un año después.

Fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. La justicia estadounidense lo acusaba de blanquear fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela a través del país estadounidense.

Momento del arresto de Alex Saab en Cabo Verde en 2020. Foto: @FEscrutinio.

Venezuela lo calificó de "secuestro" mientras lo defendía como un "héroe" que alimentó al país en medio de las sanciones internacionales.

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Finalmente fue excarcelado en 2023 por Washington como parte de un acuerdo que incluyó la liberación de 10 estadounidenses presos en Venezuela.

Durante meses han circulado versiones periodísticas contradictorias de que estaba encarcelado o bajo arresto domiciliario. Ahora ya fue deportado a suelo estadounidense

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