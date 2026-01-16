Más Información

Sin cambio en las condiciones de operación del espacio aéreo de México, afirman autoridades; advertencia es para pilotos de EU

Dirigente del PT negocia con Rosa Icela términos para apoyar reforma electoral; reitera apoyo a Sheinbaum

Donald Trump compra bonos de Netflix y WBD; inversión millonaria tras el acuerdo de fusión

“Una sola persona no allana ni frena el camino de las mujeres”: Paola Rojas, en charla con suscriptores de EL UNIVERSAL

Hallan con vida a profesor colombiano de la Ibero en Monterrey

Vuelve a temblar en San Marcos a 14 días del sismo de 6.5; la gente duerme afuera de sus casas y piden no dejarlos en el olvido

Hallan sin vida a Nancy Jazmín, reportada desaparecida; su cuñado fue asesinado tras participar en protesta en Ciudad Obregón

Checo Pérez ya debutó con Cadillac en el Circuito de Silverstone

Sabine Yohumi y su hermana Mary Beaney llevan una semana desaparecidas; salieron de su casa en el Edomex con una maleta

Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua asegura cabaña del exgobernador Javier Corral; se encuentra en área protegida de la Sierra Tarahumara

México reclama a EU esclarecer la muerte de un connacional bajo custodia del ICE; pide investigación "pronta y transparente"

Defensa envía tercer vuelo con ayuda humanitaria a Jamaica por huracán "Melissa"; suman más de 38 mil kilos de insumos

La presidenta encargada de Venezuela, , destituyó el viernes al empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro del depuesto mandatario Nicolás Maduro, del cargo de ministro de Industria.

El cambio ocurre en medio de la presión de Washington tras los ataques del 3 de enero. Saab fue excarcelado en 2023 por Estados Unidos como parte de un acuerdo que incluyó la liberación de 10 estadounidenses presos en Venezuela y en octubre de 2024 Maduro lo designó ministro de Industria.

Rodríguez anunció la fusión de los ministerios de Industrias y Producción Nacional y el de Comercio Nacional, que estará a cargo de Luis Antonio Villegas. "Agradezco al compañero Álex Saab por su labor al servicio de la Patria; quien asumirá nuevas responsabilidades", escribió la mandataria en Telegram.

