La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió el jueves con el director de la CIA, John Ratcliffe, con quien abordó temas de seguridad en un esfuerzo por acercar posiciones, según reportan este viernes medios estadounidenses.

Ratcliffe viajó al país sudamericano bajo órdenes del presidente, Donald Trump, "para transmitir el mensaje de que Estados Unidos espera una mejora en la relación de trabajo", según un funcionario estadounidense, citado por The New York Times.

"Durante la reunión en Caracas, el director Ratcliffe abordó las posibles oportunidades de colaboración económica y señaló que Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos, especialmente los narcotraficantes", especificó una fuente oficial citada por la cadena CNN.

El encuentro entre Ratcliffe y Rodríguez, vicepresidenta chavista que asumió el mando de Venezuela con el aval de Washington tras la captura del depuesto Nicolás Maduro por parte de EU, tuvo como objetivo "generar confianza", agregó la fuente.

El director de la CIA es el funcionario estadounidense de mayor rango y el primer miembro del gabinete del presidente Trump que visita Venezuela tras la operación que resultó en la captura y traslado de Maduro y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para ser enjuiciados por narcoterrorismo.

La reunión en Caracas coincidió con el encuentro de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, y Donald Trump en la Casa Blanca.

Corina Machado entrega medalla de premio Nobel de la Paz a Trump en su visita a Wagington el 15 de enero de 2026

Corina Machado regala a Trump su medalla del Nobel de la Paz

La Premio Nobel de la Paz aprovechó para entregarle al estadounidense la medalla del prestigioso galardón, al que el republicano ha aspirado abiertamente y que según medios estadounidenses, podría haberle costado a Machado el respaldo del presidente, que la ha descartado para liderar la transición en el país sudamericano por considerar que no cuenta con los apoyos necesarios dentro del país.

En su lugar, Washington ha apostado por Rodríguez como una fuerza estabilizadora tras la salida de Maduro.

El gobierno interino venezolano, que Trump asegura se encuentra bajo tutela estadounidense, ha pactado el envío de millones de barriles de petróleo hacia EU para su comercialización y ha abierto la industria petrolera a la inversión extranjera con el impulso de la administración republicana.

