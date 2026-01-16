María Corina Machado espera ser presidenta de Venezuela "en el momento adecuado"; convertirá al país en "tierra de gracia", dice

Más Información
La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, espera ser elegida presidenta de Venezuela "en el momento adecuado", según declaró en entrevista difundida este viernes por la cadena Fox News.
"Hay una misión, vamos a convertir Venezuela en esa tierra de gracia, y creo que seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado, la primera mujer presidenta", declaró en esta entrevista grabada tras su encuentro el jueves con el presidente Donald Trump.
La líder actual del país, Delcy Rodríguez, asumió el cargo interinamente tras la captura y salida del país del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.
