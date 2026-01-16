Más Información

Sismo de 5.3 remece al centro de México; Sheinbaum descarta daños

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 16 de enero

Busca EU operación conjunta antinarco de la CIA en México

Presión de Estados Unidos a México por fentanilo responde a cálculo electoral; expertos llaman a no desestimar presiones

Venezuela y el petróleo, una advertencia que México no debe ignorar

Motín del Verde y PT pone en pausa la reforma electoral

México y Francia revisan traslados de Códices Azcatitlán y Boturini; preparan conmemoración del bicentenario de relaciones

Sin rastro de catedrático, tras detención en Nuevo León

Robo de identidad no cesa; suben reclamos a la banca

México aprieta al CJNG de “El Mencho”; suman 21 detenidos, entre operadores y sicarios, en arranque de 2026

María Corina Machado espera ser presidenta de Venezuela "en el momento adecuado"; convertirá al país en "tierra de gracia", dice

Congresistas de EU llegan a Dinamarca en visita de apoyo por caso Groenlandia; hay demócratas y republicanos en el grupo

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, espera ser elegida presidenta de Venezuela "en el momento adecuado", según declaró en entrevista difundida este viernes por la cadena Fox News.

"Hay una misión, vamos a convertir Venezuela en esa tierra de gracia, y creo que seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado, la primera mujer presidenta", declaró en esta entrevista grabada tras su encuentro el jueves con el presidente Donald Trump.

La líder actual del país, Delcy Rodríguez, asumió el cargo interinamente tras la captura y salida del país del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

