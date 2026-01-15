María Corina Machado, líder opositora venezolana, respondió a Rachel Campos-Duffy, presentadora en Fox News que le dio la medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente Donald Trump "porque se lo merece".

Campos-Duffy cuestionó que a pesar de que el Comité del Nobel había dicho que no podía transferir el Nobel a nadie, en especial al mandatario Trump, "lo hiciste hoy, ¿por qué?", Corina respondió que "se lo merece y fue un momento muy emotivo"

"Decidí presentar la medalla del Nobel de la Paz en nombre del pueblo de Venezuela", agregó la líder opositora venezolana.

"[Los venezolanos] apreciamos mucho lo que ha hecho por, no sólo la libertad del pueblo venezolano, sino yo diría de todo el hemisferio", dijo.

"Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela", escribió Trump en una publicación de Truth Social. "María me presentó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo".

"Una vez que se anuncia un Premio Nobel, no puede ser revocado, compartido ni transferido a otros. La decisión es definitiva y perdura para siempre", escribió el Nobel.

La entrega de la medalla no significa que el Nobel es de Trump. El Nobel posteó más temprano en X que "hay una verdad que persiste. Como afirma el Comité Noruego del Nobel: 'Una vez anunciado un Premio Nobel, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros. La decisión es definitiva y perdura para siempre'.

Una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz, no".

En una foto que obtuvo el medio The New York Post, que compartieron congresistas en X, se ve a Trump y Corina con la medalla en un gran marco.

Mario Díaz-Balart posteó la foto con el mensaje: "Me complace ver al Presidente @realDonaldTrump recibir hoy a @MariaCorinaYA, un momento significativo para la democracia y la libertad. Su valentía y liderazgo reflejan la voluntad abrumadora del pueblo venezolano de recuperar su país, y el liderazgo decidido y firme del Presidente Trump refuerza nuestro compromiso de defender la causa sagrada de la libertad y garantizar la seguridad en la región".

🇺🇸🇻🇪Me complace ver al Presidente @realDonaldTrump recibir hoy a @MariaCorinaYA, un momento significativo para la democracia y la libertad.



Su valentía y liderazgo reflejan la voluntad abrumadora del pueblo venezolano de recuperar su país, y el liderazgo decidido y firme del… pic.twitter.com/jCwtmNxcx3 — Mario Díaz-Balart (@MarioDB) January 16, 2026

María Elvira Salazar posteó que "después de años de persecución, exilio y una lucha inquebrantable por la libertad, un gesto histórico habla más fuerte que cualquier discurso.

"Al ofrecer su Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado honra la liberación del pueblo venezolano y reconoce al presidente Trump por mantenerse firme cuando más lo necesitaban. Este es el acto de una mujer que verdaderamente ama a su país, con el alma y con la vida.

"Esto es patriotismo sin cálculo y un liderazgo forjado en el sacrificio.

"Los venezolanos nunca olvidarán este acto de amor desinteresado por la nación".

Después de años de persecución, exilio y una lucha inquebrantable por la libertad, un gesto histórico habla más fuerte que cualquier discurso.



Al ofrecer su Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado honra la liberación del pueblo venezolano y reconoce al presidente Trump por… pic.twitter.com/J8LqNFlbk7 — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) January 16, 2026

La declaratoria de Corina a Trump

Corina le dio a Trump la medalla en un gran marco: "Al presidente Donald J. Trump, en gratitud por su extraordinario liderazgo en la promoción de la paz mediante la fortaleza, el impulso de la diplomacia y la defensa de la libertad y la prosperidad", dice la parte superior del marco.

En medio: "La medalla del Premio Nobel de la Paz 2025, concedida a María Corina Machado".

En la parte inferior del marco se lee: "Presentada como símbolo personal de gratitud en nombre del pueblo venezolano, en reconocimiento a la acción firme y de principios del presidente Trump para asegurar una Venezuela libre.

El coraje de Estados Unidos y de su presidente, Donald J. Trump, nunca será olvidado por el pueblo venezolano".

