México aprieta al CJNG de “El Mencho”; suman 21 detenidos, entre operadores y sicarios, en arranque de 2026

EU dice que "avances graduales en seguridad son inaceptables"; exige a México resultados concretos y verificables contra cárteles, fentanilo y armas

Trump presume que Corina Machado le obsequió su Nobel; "un gesto maravilloso", dice

Aseguran pirotecnia de fiesta patronal en localidad de Tanhuato, Michoacán; hacían referencia a "El Mencho", líder del CJNG

Godoy designa a Nader Kuri director del Instituto de Ciencias Penales; abogado buscará posicionar al organismo de la FGR

Ibero Puebla alista movilizaciones por caso de académico desaparecido; anuncia bloqueos en el bulevar del Niño Poblano

Por error, nuevo secretario de la Corte avala criterio que afecta a trabajadores de la CFE; alistan corrección

Revientan narcolaboratorio del cuñado de "El Chapo"; así producía y almacenaba drogas en Guerrero hermano de Emma Coronel

EU presiona a México para que sus militares luchen contra el narco, según NYT; agentes de la CIA apoyarían

UAS otorgará Honoris Causa a Annie Pardo Cemo; reconocen su liderazgo científico internacional

Morena ofrece jitomates a cambio de afiliarse al partido; piden apoyar al hijo del subprocurador de justicia de Hidalgo quien busca cargo

, líder opositora venezolana, respondió a Rachel Campos-Duffy, presentadora en Fox News que le dio la medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente Donald Trump "porque se lo merece".

Campos-Duffy cuestionó que a pesar de que el Comité del Nobel había dicho que no podía transferir el Nobel a nadie, en especial al mandatario Trump, "lo hiciste hoy, ¿por qué?", Corina respondió que "se lo merece y fue un momento muy emotivo"

"Decidí presentar la medalla del Nobel de la Paz en nombre del pueblo de Venezuela", agregó la líder opositora venezolana.

"[Los venezolanos] apreciamos mucho lo que ha hecho por, no sólo la libertad del pueblo venezolano, sino yo diría de todo el hemisferio", dijo.

"Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela", escribió Trump en una publicación de Truth Social. "María me presentó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo".

"Una vez que se anuncia un Premio Nobel, no puede ser revocado, compartido ni transferido a otros. La decisión es definitiva y perdura para siempre", escribió el Nobel.

La entrega de la medalla no significa que el es de Trump. El Nobel posteó más temprano en X que "hay una verdad que persiste. Como afirma el Comité Noruego del Nobel: 'Una vez anunciado un Premio Nobel, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros. La decisión es definitiva y perdura para siempre'.

Una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz, no".

En una foto que obtuvo el medio The New York Post, que compartieron congresistas en X, se ve a Trump y Corina con la medalla en un gran marco.

Mario Díaz-Balart posteó la foto con el mensaje: "Me complace ver al Presidente @realDonaldTrump recibir hoy a @MariaCorinaYA, un momento significativo para la democracia y la libertad. Su valentía y liderazgo reflejan la voluntad abrumadora del pueblo venezolano de recuperar su país, y el liderazgo decidido y firme del Presidente Trump refuerza nuestro compromiso de defender la causa sagrada de la libertad y garantizar la seguridad en la región".

María Elvira Salazar posteó que "después de años de persecución, exilio y una lucha inquebrantable por la libertad, un gesto histórico habla más fuerte que cualquier discurso.

"Al ofrecer su Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado honra la liberación del pueblo venezolano y reconoce al presidente por mantenerse firme cuando más lo necesitaban. Este es el acto de una mujer que verdaderamente ama a su país, con el alma y con la vida.

"Esto es patriotismo sin cálculo y un liderazgo forjado en el sacrificio.

"Los venezolanos nunca olvidarán este acto de amor desinteresado por la nación".

La declaratoria de Corina a Trump

Corina le dio a Trump la medalla en un gran marco: "Al presidente Donald J. Trump, en gratitud por su extraordinario liderazgo en la promoción de la paz mediante la fortaleza, el impulso de la diplomacia y la defensa de la libertad y la prosperidad", dice la parte superior del marco.

En medio: "La medalla del Premio Nobel de la Paz 2025, concedida a María Corina Machado".

En la parte inferior del marco se lee: "Presentada como símbolo personal de gratitud en nombre del pueblo venezolano, en reconocimiento a la acción firme y de principios del presidente Trump para asegurar una Venezuela libre.

El coraje de Estados Unidos y de su presidente, Donald J. Trump, nunca será olvidado por el pueblo venezolano".

