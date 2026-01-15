La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó este jueves a Estados Unidos de cercar las posibilidades del país suramericano de vender los productos de su industria petrolera en el exterior tras un "bloqueo naval" previo a la captura del mandatario Nicolás Maduro el 3 de enero por tropas estadounidenses.

Lee también Trump espera que haya elecciones en Venezuela "algún día", dice la Casa Blanca; insiste en que Corina Machado no tiene apoyos

En la redición de la memoria y cuenta en nombre de Maduro, Rodríguez aseguró que hay un plan para este nuevo año, pese al "bloqueo naval" que, aseguró, ha buscado cercar las posibilidades de Venezuela de exportar en "relaciones libres, comerciales con el mundo" su crudo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc/desa