Caracas.— Persona de confianza de Nicolás Maduro, enlace con el empresariado y ahora presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez es la cara pragmática de la transición en este país, ante un Estados Unidos dispuesto a trabajar con el chavismo.

Por orden de la Corte Suprema, Rodríguez, de 56 años y conocida por su amor a los lujos, se convirtió en la primera mujer en presidir Venezuela, si bien de forma interina, tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses.

Delcy Eloína Rodríguez Gómez asumió la vicepresidencia en junio de 2018, cuando sustituyó a Tareck El Aissami. Desde agosto de 2024 también es ministra de Hidrocarburos, un cargo clave en el manejo económico del país, algo que ha hecho alejada del dogma chavista de férreos controles, en el país con las mayores reservas de crudo del mundo.

“Ha sido (...) una de las personas de mayor confianza de Maduro a lo largo de estos años”, explicó a AFP el analista político y profesor universitario Pedro Benítez.

Ella y su hermano Jorge, actual presidente de la Asamblea Nacional, son hijos de un dirigente comunista asesinado en 1976 en un calabozo policial.

Abogada de la Universidad Central de Venezuela, con estudios de posgrado en París y Londres, ha sido canciller, ministra de Comunicación, titular de Economía y presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente instalada en 2017. Pero su vertiginoso ascenso a la vicepresidencia se debe en gran medida a su hermano, principal negociador del oficialismo y considerado arquitecto de la acumulación de poder de la dupla.

Ahora, Delcy tendrá que mostrar que es capaz de manejar el país y, al mismo tiempo, mantener contento al gobierno estadounidense. Eso significa, dicen expertos, que debe bajar el tono a su usual discurso incendiario “contra el imperialismo” y optar por uno más moderado que le permita la sobrevivencia.