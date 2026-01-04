Más Información

Washington. El presidente estadounidense, , demandó este domingo a la nueva líder venezolana, Delcy Rodríguez, "acceso total" a Venezuela en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que reveló que está considerando reabrir la embajada estadounidense en Caracas.

"Lo que necesitamos (de ) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruir su país", a la pregunta de qué otras "cosas" iban a necesitar, Trump mencionó las infraestructuras del país, ya que "las carretas no se construyen y los puentes se están cayendo".

Trump reiteró esta noche que su operación para derrocar a Maduro y llevarlo ante la justicia en Nueva York responde a una nueva Doctrina Monroe de intervención en Latinoamérica que ha bautizado como "Doctrina Donroe", ya que "el hemisferio (occidental) es nuestro", aseveró esta noche de camino a la Casa Blanca desde Mar-a-Lago (Florida).

En una entrevista esta mañana con el semanario The Atlantic, Trump dijo que si Rodríguez, nombrada presidenta interina ante la ausencia de Maduro, "no hace lo correcto" le esperan un futuro "peor" que el de Maduro.

Trump también ha confirmado que hay canales de comunicación abiertos con la nueva presidenta venezolana, aunque no dejó claro si ha habido contactos directos con ella.

El mandatario dijo que están pensando en reabrir la embajada estadounidense en Caracas ante este nuevo capítulo que se abre en las relaciones entre los dos países tras la caída de Maduro, que mañana comparecerá ante un juez en Nueva York para iniciar su proceso por narcotráfico y corrupción.

