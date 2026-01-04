Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, "tiene algo de miedo sobre los cárteles controlando México", y que cada vez que ha hablado con ella él le ha ofrecido "enviar tropas" para combatir el narcotráfico en su país, oferta que la mandataria ha rechazado hasta el momento.

En declaraciones a bordo del Air Force One, Trump habló un día después de la operación estadounidense en Venezuela que culminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los cárteles son muy fuertes en México", afirmó Trump acerca de la amenaza que supone el tráfico de drogas para su país.

"Está un poco preocupada"

"Diría que cada vez que hablo con ella, le he ofrecido enviar tropas", dijo Trump de Sheinbaum, a la que insistió en calificar como "una persona estupenda".

Al ser preguntado por periodistas sobre la indisposición de la presidenta mexicana a aceptar semejante oferta Trump dijo que se debe a que está "preocupada" y "tiene algo de miedo" debido al poder del narco en su país.

"Está preocupada. Tiene un poco de miedo sobre los cárteles controlando México. Te guste o no, no es agradable decirlo, pero los cárteles gobiernan México", aseguró el magnate neoyorquino, que ha dicho en anteriores ocasiones que el país vecino está controlado por las bandas que trafican drogas.

"Muchos cubanos" fallecieron en operación militar contra Maduro, informa Trump

Trump confirmó que "muchos en el otro bando" fallecieron en la operación de captura de Maduro, incluyendo "muchos cubanos" que protegían al mandatario detenido que enfrenta cargos de narcotráfico y narcoterrorismo.

Trump lamentó las muertes y reveló que las fuerzas de seguridad que protegían a Maduro sufrieron muchas bajas durante la operación de los Delta Force.

"Muchos cubanos murieron ayer protegiendo a Maduro", aseguró el mandatario de camino a la Casa Blanca. La seguridad de Maduro estaba compuesta de un alto número de agentes cubanos.

El gobierno de Cuba confirmó este domingo que 32 cubanos, entre ellos militares, murieron en el ataque.

Fuentes venezolanas citadas por el New York Times revelaron que Venezuela sufrió 80 muertes en la operación de anoche, mientras que funcionarios de Washington han revelado que media docena de soldados estadounidenses fueron heridos, aunque Trump no quiso confirmar los números.

Las autoridades venezolanas no han confirmado cuántas personas fallecieron o resultaron heridas durante los bombardeos, pero el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dijo que "gran parte" del equipo de seguridad del Maduro fue asesinado "a sangre fría" y que se encontraban "levantando" información referente a víctimas.

El canciller venezolano, Yván Gil, denunció además ante la CELAC la muerte de civiles y militares."Se violó el derecho internacional humanitario al realizar ataques que provocaron la muerte de personas que no participaron en hostilidades, contraviniendo los principios de distinción, proporcionalidades y necesidad militar", indicó el titular del Ministerio de Exteriores.

desa/rmlgv