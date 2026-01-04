Captura de Maduro es "un paso importante, pero no suficiente"; Edmundo González llama a una transición democrática real

Más Información

El opositor venezolano dijo el domingo que la captura de Nicolás Maduro "es un paso importante" hacia la normalización del país, "pero no suficiente", en un llamado a que se respete el triunfo que reivindica en las presidenciales de 2024.

"Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente", dijo en un mensaje en Instagram desde el exilio. La "normalización" real del país será posible cuando "se libere a todos los venezolanos privados de por razones políticas" y se respete, "sin ambigüedades, la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo" en las elecciones del 28 de julio, que insiste Maduro se robó y que él ganó.

González Urrutia dijo que sólo entonces podrá iniciar en Venezuela "un verdadero proceso de transición democrática" y que la detención y salida del país de Maduro, quien enfrenta a la justicia estadounidense, "no sustituye las tareas que tenemos por delante", incluyendo una que calificó de "ineludible: la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos civiles y militares secuestrados por pensar distinto, por exigir derechos o por cumplir con su deber constitucional".

González Urrutia aseguró que la oposición que encabezan él y María Corina Machado es "leal a Venezuela, a la democracia y al Estado de derecho". Alegó tener el "respaldo claro" de millones de venezolanos, un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, descartara la posibilidad de que la oposición gobierne Venezuela, señalando que Machado no tiene "el respeto" ni "el apoyo" necesarios para gobernar en estos momentos.

El opositor, que se proclamó "presidente de los venezolanos", llamó a las Fuerzas Armadas y el cuerpo de seguridad de "hacer cumplir" el mandato soberano del 28 de julio, aludiendo a las elecciones.

