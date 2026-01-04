Más Información

Nicolás Maduro dio pasaportes diplomáticos a narcos y facilitó aviones para lavar dinero; así lo involucra EU con el narcotráfico

Nicolás Maduro dio pasaportes diplomáticos a narcos y facilitó aviones para lavar dinero; así lo involucra EU con el narcotráfico

Medios en EU difunden nuevas fotos de Nicolás Maduro; ABC News lo muestra esposado y bajo custodia de la DEA

Medios en EU difunden nuevas fotos de Nicolás Maduro; ABC News lo muestra esposado y bajo custodia de la DEA

Delcy Rodríguez pagará “un precio muy alto” si “no hace lo correcto”, afirma Trump; es nombrada presidenta interina

Delcy Rodríguez pagará “un precio muy alto” si “no hace lo correcto”, afirma Trump; es nombrada presidenta interina

"El infierno en Brooklyn" y sus famosos habitantes; la prisión que alberga a "El Mayo", "El Chapo"... y ahora a Nicolás Maduro

"El infierno en Brooklyn" y sus famosos habitantes; la prisión que alberga a "El Mayo", "El Chapo"... y ahora a Nicolás Maduro

EN VIVO: EU depone y captura a Nicolás Maduro; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

EN VIVO: EU depone y captura a Nicolás Maduro; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

"Nicolasito", hijo de Maduro, dice estar bien, tras captura de su padre; "no nos van a ver débiles"

"Nicolasito", hijo de Maduro, dice estar bien, tras captura de su padre; "no nos van a ver débiles"

Primera audiencia de Nicolás Maduro en Estados Unidos; tribunal de Nueva York fija comparecencia junto a Cilia Flores

Primera audiencia de Nicolás Maduro en Estados Unidos; tribunal de Nueva York fija comparecencia junto a Cilia Flores

Nicolás Maduro, el conductor de autobús heredero del chavismo

Nicolás Maduro, el conductor de autobús heredero del chavismo

El discurso de Hugo Chávez que resurgió 20 años después; alertó sobre acusaciones por narco e intervención en Venezuela

El discurso de Hugo Chávez que resurgió 20 años después; alertó sobre acusaciones por narco e intervención en Venezuela

Muere Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank, a los 96 años; sobrevivió a Auschwitz y dedicó su vida a educar sobre el Holocausto

Muere Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank, a los 96 años; sobrevivió a Auschwitz y dedicó su vida a educar sobre el Holocausto

Luisa Alcalde: La 4T es el movimiento de izquierda más fuerte del mundo; tenemos líderes políticos como AMLO y Sheinbaum

Luisa Alcalde: La 4T es el movimiento de izquierda más fuerte del mundo; tenemos líderes políticos como AMLO y Sheinbaum

Hallan sin vida al empresario tequilero, Adrián Corona; fue secuestrado en Jalisco

Hallan sin vida al empresario tequilero, Adrián Corona; fue secuestrado en Jalisco

Caracas. El hijo del presidente dijo estar "bien" y "tranquilo" tras los bombardeos estadounidenses que llevaron a la captura de su padre, y reiteró el llamado a la movilización, según un audio del parlamentario difundido el domingo.

Maduro fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores, y llevado a donde es acusado de terrorismo y narcotráfico.

Su hijo, el diputado oficialista Nicolás Maduro Guerra, conocido como "Nicolasito", aparece también entre los acusados en una corte federal de Nueva York.

Lee también

"Estamos bien, estamos tranquilos. Nos van a ver en la calle, nos van a ver al lado de este pueblo, nos van a ver levantando las banderas de la dignidad. Y nos quieren ver débiles, no nos van a ver débiles", dijo Maduro Guerra en un audio que fue difundido por redes sociales.

Su equipo confirmó a la AFP la veracidad de la declaración.

"No van a poder (...), se los juro por mi vida, se los juro por mi papá, se los juro por Cilia, que de esta vaina vamos a salir", exclamó. "Estoy firme. Estamos firmes y mi familia está firme, firme y dura".

Lee también

"La historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo develará", añadió, en medio de reportes sobre un supuesto espía dentro del círculo cercano de Maduro.

El chavismo comenzó a movilizar a su militancia desde el mismo sábado, poco después de conocerse la detención del gobernante izquierdista.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez ejerce el poder de forma interina por orden la corte suprema y con apoyo de las fuerzas armadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar 2026 ¿Qué adultos mayores deben renovar su tarjeta para cobrar pago de $6,200 pesos. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: ¿Qué adultos mayores deben renovar su tarjeta para cobrar pago de $6,200 pesos?

ESTA /iStock/Prostock-Studio

Costo para tramitar el permiso ESTA en 2026 y viajar sin visa a Estados Unidos

Pasaporte Mexicano. Foto: iStock/Bradai Abderrahmen

Precio del pasaporte mexicano 2026: Requisitos actualizados y cómo sacar fácil la cita por internet, WhatsApp o teléfono

Beca Rita Cetina 2026 estos alumnos de primaria DEBEN registrarse en enero para recibir el apoyo $1,900 pesos. Foto: Especial / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina 2026: estos alumnos de primaria DEBEN registrarse en enero para recibir el apoyo $1,900 pesos

ISSSTE confirma PAGO DOBLE para pensionados y nueva edad de jubilación; esta la fecha exacta y el monto. Foto: Especial / ISSSTE

ISSSTE confirma PAGO DOBLE para pensionados y nueva edad de jubilación; esta la fecha exacta y el monto

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio. Foto: Especial

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T? A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio