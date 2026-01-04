Más Información

EU trabajará con Venezuela si líderes toman las “decisiones adecuadas”, revela Rubio; Delcy Rodríguez sustituye a Maduro

EU trabajará con Venezuela si líderes toman las “decisiones adecuadas”, revela Rubio; Delcy Rodríguez sustituye a Maduro

Nicolás Maduro, el conductor de autobús heredero del chavismo

Nicolás Maduro, el conductor de autobús heredero del chavismo

EN VIVO: EU depone y captura a Nicolás Maduro; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

EN VIVO: EU depone y captura a Nicolás Maduro; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

"El infierno en Brooklyn" y sus famosos habitantes; la prisión que alberga a "El Mayo", "El Chapo"... y ahora a Nicolás Maduro

"El infierno en Brooklyn" y sus famosos habitantes; la prisión que alberga a "El Mayo", "El Chapo"... y ahora a Nicolás Maduro

El discurso de Hugo Chávez que resurgió 20 años después; alertó sobre acusaciones por narco e intervención en Venezuela

El discurso de Hugo Chávez que resurgió 20 años después; alertó sobre acusaciones por narco e intervención en Venezuela

OEA convoca sesión extraordinaria tras captura de Maduro por EU; operación militar provoca inquietud en América Latina

OEA convoca sesión extraordinaria tras captura de Maduro por EU; operación militar provoca inquietud en América Latina

Maduro desea "feliz año nuevo" en EU; difunden video tras ser capturado

Maduro desea "feliz año nuevo" en EU; difunden video tras ser capturado

México, Cuba y Colombia, ¿en la mira de EU?

México, Cuba y Colombia, ¿en la mira de EU?

Papa León XIV pide paz en Venezuela tras detención de Maduro; reclama “garantizar la soberanía del país”

Papa León XIV pide paz en Venezuela tras detención de Maduro; reclama “garantizar la soberanía del país”

Ella es Delcy Rodríguez, chavista y figura clave en la economía de Venezuela; asume liderazgo tras captura de Maduro

Ella es Delcy Rodríguez, chavista y figura clave en la economía de Venezuela; asume liderazgo tras captura de Maduro

Luisa Alcalde: La 4T es el movimiento de izquierda más fuerte del mundo; tenemos líderes políticos como AMLO y Sheinbaum

Luisa Alcalde: La 4T es el movimiento de izquierda más fuerte del mundo; tenemos líderes políticos como AMLO y Sheinbaum

Hallan sin vida al empresario tequilero, Adrián Corona; fue secuestrado en Jalisco

Hallan sin vida al empresario tequilero, Adrián Corona; fue secuestrado en Jalisco

Washington. La Organización de Estados Americanos () anunció la celebración de un Consejo Permanente extraordinario sobre este martes, a las 10:00, tras la incursión militar estadounidense que acabó con la captura y salida del país del presidente .

La reunión fue convocada por la presidencia actual del máximo órgano de la OEA, actualmente en manos de Colombia, según el orden del día consultado este domingo por la AFP.

La incursión militar, que incluyó en Caracas y sus alrededores, se produjo el sábado en la madrugada y acabó con la exfiltración de Maduro y su esposa, ambos ingresados en una cárcel de a la espera de juicio.

Lee también

La operación militar provocó inquietud en América Latina y el Caribe, y protestas de los países de izquierdas como Colombia, Brasil o México.

El presidente estadounidense, , declaró tras la operación militar que su país “gobernará” a distancia Venezuela.

El gobierno chavista reaccionó con el nombramiento como presidenta interina de la hasta entonces vicepresidenta .

Lee también

Separadamente, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España (que es país observador en la OEA) rechazaron este domingo en una carta pública difundida por “cualquier intento de control” sobre Venezuela.

Venezuela abandonó la OEA en abril de 2017, pero luego la asamblea nacional, en manos de la oposición, desconoció la decisión de Maduro.

Aunque la organización con sede en sigue considerando al país como miembro, Venezuela dejó de participar en los trabajos de la OEA.

Lee también

El Consejo Permanente de la organización, a su vez, desconoció las elecciones presidenciales de 2024, ganadas por Maduro, un resultado también contestado por o la Unión Europea.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, pidió el sábado una “salida pacífica” a la crisis venezolana.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar 2026 ¿Qué adultos mayores deben renovar su tarjeta para cobrar pago de $6,200 pesos. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: ¿Qué adultos mayores deben renovar su tarjeta para cobrar pago de $6,200 pesos?

ESTA /iStock/Prostock-Studio

Costo para tramitar el permiso ESTA en 2026 y viajar sin visa a Estados Unidos

Pasaporte Mexicano. Foto: iStock/Bradai Abderrahmen

Precio del pasaporte mexicano 2026: Requisitos actualizados y cómo sacar fácil la cita por internet, WhatsApp o teléfono

Beca Rita Cetina 2026 estos alumnos de primaria DEBEN registrarse en enero para recibir el apoyo $1,900 pesos. Foto: Especial / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina 2026: estos alumnos de primaria DEBEN registrarse en enero para recibir el apoyo $1,900 pesos

ISSSTE confirma PAGO DOBLE para pensionados y nueva edad de jubilación; esta la fecha exacta y el monto. Foto: Especial / ISSSTE

ISSSTE confirma PAGO DOBLE para pensionados y nueva edad de jubilación; esta la fecha exacta y el monto

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio. Foto: Especial

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T? A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio