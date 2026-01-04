Desde este sábado, Nicolás Maduro se encuentra recluido en el Metropolitan Detention Center (MDC, por sus siglas en inglés), mejor conocido como “el infierno de Brooklyn”.

Inaugurada en la década de 1990, se trata de una de las cárceles más estrictas y controvertidas de Estados Unidos y que alberga actualmente a reconocidos capos del narcotráfico internacional y a figuras mediáticas acusadas de delitos federales, incluyendo Ismael “El Mayo” Zambada, histórico jefe del Cártel de Sinaloa; Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara; José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de la organización criminal ecuatoriana “Los Choneros” y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.

Tamboén ha albergado a reclusos tan notorios como Joaquín “El Chapo” Guzmán y el exsecretario mexicano de Seguridad Pública Genaro García Luna, quien denunció en una carta hecha pública por su abogado que había presenciado homicidios y apuñalamientos.

Lee también EU trabajará con Venezuela si líderes toman las “decisiones adecuadas”, revela Rubio; Delcy Rodríguez sustituye a Maduro

Es una de las cárceles de peor reputación de la ciudad junto con la de Rikers y fue objeto de denuncias por la falta de personal, la delincuencia dentro de sus instalaciones y las duras condiciones de vida en las celdas.

Es la única prisión federal de Nueva York. Sus alrededor de mil 200 reclusos esperan ser juzgados en tribunales federales, desde que cerró el Centro Correccional Metropolitano en el sur de Manhattan.

Una antigua presa, la británica Ghislaine Maxwell, socia y cómplice del depredador sexual ya fallecido Jeffrey Epstein, denunció condiciones “inhumanas, crueles y degradantes” en el MDC y comparó su celda con la del psicópata Hannibal Lecter en “El silencio de los inocentes”.

Metropolitan Detention Center in Brooklyn es donde se alejara Nicolas Maduro y Cilia Flores, como verán, cuenta con el privilegio de tener una celda exclusiva para él, cuenta con su baño personal, y una cama.

El Primer Mundo, dignidad. Sin tortura, hasta contó con orejitas de… pic.twitter.com/fUWrGf8kgU — 🪙 Javier Guevara (@Javier_Guevara) January 4, 2026

A la larga lista de personajes 'célebres' se unió en 2024 Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de la aseguradora UnitedHealthcare, quien coincidió con el controvertido rapero Sean “Diddy” Combs.

El que fue asesor del presidente Donald Trump, Michael Cohen, también estuvo interno en las instalaciones en 2020, acusado de evasión fiscal, entre otros cargos, y recordaba su estancia en la prisión con motivo del paso de Combs por la misma.

“(Combs) se despierta en una cama de acero con un colchón de una pulgada y media, sin almohada, en una celda de ocho por 10 pies que puedo asegurarles que es repugnante”, aseguró el exasesor de Trump, que añadía que en la primera etapa de reclusión no se tiene acceso a libros.

Lee también Netanyahu apoya “acción enérgica” de EU en Venezuela; “felicitamos al presidente Donald Trump”

En 2019, la situación en la prisión federal generó protestas después de siete días parcialmente sin electricidad ni calefacción.

Según videos subidos a las redes sociales, muchos reclusos pedían ayuda golpeando las ventanas con objetos tras varios días en los que el termómetro en Nueva York llegó a marcar 15 grados bajo cero. Además, abogados de los reos denunciaron que no había servicios médicos.

El incidente de 2019 motivó una investigación del Departamento de Justicia para evaluar si la Oficina de Prisiones tenía “planes de contingencia adecuados” a fin de abordar las condiciones de vida de los reclusos.

Lee también Papa León XIV pide garantizar soberanía y paz en Venezuela tras detención de Maduro

Por su parte, los prisioneros interpusieron una demanda colectiva, que resultó en la indemnización de mil 600 reclusos con unos 10 millones de dólares por soportar frío y condiciones inhumanas por el corte de energía.

Informes de la cadena estadounidense CNN y documentos judiciales indican que la cárcel opera con apenas 55% del personal necesario, lo que ha provocado confinamientos prolongados, fallas eléctricas, episodios de violencia interna y condiciones insalubres.

En 2024, al menos dos reclusos murieron en hechos violentos: Uriel Whyte, de 37 años, fue asesinado a puñaladas, mientras que Edwin Cordero, de 36 años, falleció tras una pelea dentro del penal. También se han reportado fallas en los sistemas sanitarios, infestaciones de roedores y celdas frías y oscuras durante los cortes de energía.

Lee también EU trabajará con Venezuela si líderes toman las “decisiones adecuadas”, revela Rubio; Delcy Rodríguez sustituye a Maduro

Los reclusos considerados de alto riesgo o de alto perfil suelen ser recluidos en la Unidad de Vivienda Especial, conocida como 9-Sur o SHU. Una fuente citada por CNN en Español indicó que los internos disponen de apenas 1.5 metros cuadrados para moverse, permanecen bajo vigilancia constante y mantienen un contacto mínimo con el exterior.

En esta unidad se encuentran detenidos “El Mayo”, Caro Quintero y alias Fito.

Comparecencia ante el tribunal

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, Maduro deberá comparecer el próximo lunes ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), con sede en Manhattan. El proceso judicial está bajo la supervisión del juez federal Alvin K. Hellerstein.

Lee también Netanyahu apoya “acción enérgica” de EU en Venezuela; “felicitamos al presidente Donald Trump”

El gobernante venezolano fue acusado formalmente en 2020 y enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas, los cuales fueron ratificados en una acusación sustitutiva hecha pública el pasado sábado.

Según The New York Times, Maduro y su esposa deberán presentarse ante un juez federal y su traslado se realizará desde el aeropuerto Stewart International hasta el Bajo Manhattan bajo estrictas medidas de seguridad.

El líder chavista viajó desde el Caribe hacia un aeropuerto del área metropolitana de Nueva York y permanecerá bajo custodia federal hasta su audiencia.

Lee también Rubio afirma que sí se puede negociar con Delcy Rodríguez y con Maduro no

La acusación se sustenta en una investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA), que vincula a Maduro con el denominado Cartel de los Soles, estructura señalada por Washington de facilitar el tráfico internacional de drogas. De ser hallado culpable, podría enfrentar condenas de prisión de larga duración.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Con información de EFE