EU ocupará el vacío de poder que deja Nicolás Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta que haya una transición

Minuto a minuto: Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Nicolás Maduro; Caracas denuncia "secuestro" del líder chavista

AMLO sale de su retiro político y acusa secuestro de Maduro por EU; "mis convicciones libertarias me impiden callar"

Maduro llegará hoy a Nueva York; será trasladado a una prisión federal, reporta CNN

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo"; fue "como un show de tv"

Países de AL han buscado a México tras ataque de EU a Venezuela, dice Sheinbaum; hace un llamado a la unidad

Captura de Maduro: Así es el USS Iwo Jima (LHD-7), el buque de asalto anfibio que traslada al líder venezolano a EU

EU captura a Nicolás Maduro: Así fue “Absolute Resolve”, la operación para detener al líder venezolano

Trump difunde foto de captura de Nicolás Maduro; es trasladado a Nueva York

Comunidad internacional reacciona a ataques de EU a Venezuela y captura de Maduro; entre petición de explicaciones y el llamado al diálogo

EU acusa a Maduro de alianzas con cárteles mexicanos como el de Sinaloa y "Los Zetas"; dio pasaportes a narcotraficantes

"Algo se tiene que hacer con México", dice Trump tras ataques en Venezuela; captura de Maduro “no buscaba” ser un mensaje para Sheinbaum

Nueva York - El presidente de Venezuela, , llegará hoy sábado a Nueva York, donde será trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según la cadena estadounidense CNN.

Según la televisión, que cita fuentes propias, Maduro comparecerá por pronto el próximo lunes ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), con sede en Manhattan.

Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y el pasado sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

Según The New York Times, Maduro y su esposa deberán comparecer ante un juez del SDNY, si bien señala que el dirigente sería trasladado desde el aeropuerto Stewart International, a unos 115 kilómetros al norte de la ciudad, hasta el tribunal federal en el Bajo Manhattan.

El NYT señala que todavía no está claro cuándo llegarán a Nueva York ni si ya cuentan con abogados defensores, y que se espera que la seguridad sea "estricta" durante toda la operación.

El USS Iwo Jima (LDH-7) es un navío de la Armada de los Estados Unidos que se convirtió en el centro de atención global por ser el centro de custodia temporal del exmandatario venezolano. Se trata de un buque de 257 metros de eslora y más de 40 mil 500 toneladas de desplazamiento. Foto: La Nación / GDA
El USS Iwo Jima (LDH-7) es un navío de la Armada de los Estados Unidos que se convirtió en el centro de atención global por ser el centro de custodia temporal del exmandatario venezolano. Se trata de un buque de 257 metros de eslora y más de 40 mil 500 toneladas de desplazamiento. Foto: La Nación / GDA

Mientras, la cadena NBC indica que Maduro se encuentra en "un avión que salió del Caribe" rumbo a un aeropuerto del área de Nueva York y que, según sus fuentes, será trasladado posteriormente en helicóptero a la ciudad, donde permanecerá bajo custodia hasta que se celebre su audiencia.

Este sábado se hizo pública una "imputación sustitutiva" ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien ya supervisaba la causa abierta en 2020.

La acusación original, basada en una investigación de la DEA, señalaba a Maduro como líder del , una red vinculada a altos mandos militares venezolanos que buscaba enriquecerse y "utilizar la cocaína como un arma contra Estados Unidos".

El documento mantiene los cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas y artefactos destructivos, amplía la descripción de las "actividades ilícitas" e incorpora nuevos imputados, como la esposa de Maduro y uno de sus hijos, con penas que podrían derivar en largas condenas de prisión.

