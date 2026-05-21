El técnico de moda en lo que va del 2026 es sin duda Efraín Juárez. Guste o no, el estratega nacional está a 180 minutos de conquistar el Clausura 2026 de la Liga MX con los Pumas.

La personalidad de ‘Efra’ ha sido cuestionada por propios y extraños desde su arribo al Club Universidad en 2025; sin embargo, hay quienes respaldan su gestión en el conjunto auriazul.

“Lo que me ha sorprendido es la capacidad que tiene para gestionar un equipo y, sobre todo, la claridad, porque el tipo armó el torneo pasado lo que está viviendo este torneo”, declaró Miguel Layún en entrevista para Fox Sports.

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Layún y Juárez compartieron vestidor en 2013 durante su paso por las Águilas del América y aunque para Miguel su personalidad era “introvertida”, asegura que le veía “ciertos matices”.

“Efraín siempre fue un bicho raro, honestamente. Siempre fue alguien que tenía su propia película y su propio mundo y creo que solo era un poco más introvertido. No era ese tipo que salía a hablar tanto a la cámara o en ruedas de prensa y hoy por su rol, no le queda de otra”, aseveró.

“Hoy la gente lo está conociendo más, pero quienes tuvimos oportunidad de conocer a Efra, dentro de un vestidor, te dabas cuenta de que ya tenía ciertos tintes y matices”, agregó el excapitán del América.

Miguel Layún aplaude continuidad de Efraín Juárez

El torneo pasado, los Pumas de Efraín Juárez no lograron entrar a la Liguilla del futbol mexicano, pero darle continuidad a su proyecto fue clave para el éxito actual de los Pumas.

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“Y es lo que en México de repente no entendemos. A mí me encanta que Pumas le haya dado la oportunidad de continuidad a Efra porque las cosas no pasan de un día para otro, nada en la vida. Ojalá fuera así”, expresó Layún.

Asimismo, destacó en la charla que los técnicos en esta Gran Final son mexicanos, algo que no sucedía desde más de una década atrás. Joel Huiqui y Efraín Juárez son los estrategas que disputan el torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Prueba de que “hay calidad”.

“Esto nos dice que de repente el talento mexicano necesita esa paciencia que hay para otros y que ojalá que esto sólo sea una muestra de que pudiéramos tener más técnicos mexicanos en nuestros clubes y por qué no pensar en el mundo”, concluyó Miguel Layún.