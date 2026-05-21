La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, anunció una inversión adicional de 100 millones de pesos para fortalecer la infraestructura educativa en beneficio de estudiantes y docentes del estado.

Durante la inauguración de la Jornada Estatal de los Encuentros Deportivos, Artísticos y Culturales 2026 de la Sección 45 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la mandataria reconoció la labor del magisterio guanajuatense y destacó el compromiso que maestras y maestros asumen diariamente frente a los desafíos en las aulas.

Ante más de 5 mil docentes provenientes de las 16 regiones sindicales de Guanajuato, García Muñoz Ledo aseguró que el sector educativo cuenta con el respaldo de su gobierno.

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“Quiero que sepan que no están solos en esta tarea, que cuentan con una gobernadora que cree, confía y se inspira todos los días en la labor de nuestras maestras y maestros”, expresó.

La gobernadora también hizo un llamado a madres, padres de familia y sociedad en general a trabajar de manera conjunta para fortalecer la educación y los valores desde el hogar.

“Mientras haya maestras y maestros comprometidos con la educación, siempre habrá esperanza para Guanajuato”, afirmó.

Libia Dennise anuncia inversión adicional de 100 mdp para infraestructura educativa en Guanajuato (21/05/2026). Foto: Especial

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La Jornada Estatal de los Encuentros Deportivos, Artísticos y Culturales 2026, titulada “Telesecundaria, 50 años de legado en Guanajuato”, reúne competencias deportivas, actividades culturales y expresiones artísticas con el objetivo de fortalecer la convivencia, la identidad sindical y el reconocimiento al trabajo docente.

Por su parte, el secretario general de la Sección 45 del SNTE, Rigoberto Macías Martínez, reconoció el respaldo del gobierno estatal hacia el magisterio y subrayó la importancia de generar espacios de diálogo y convivencia entre las y los docentes.

Asimismo, destacó que esta edición de los encuentros conmemora tanto el 50 aniversario de las telesecundarias en Guanajuato como los 70 años de historia de la Sección 45 del SNTE.

Actualmente, Guanajuato cuenta con más de 55 mil docentes de educación básica y cerca de 47 mil maestras y maestros del sistema público estatal en distintos niveles educativos.

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