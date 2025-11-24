Más Información

Fátima Bosch: Sheinbaum rechaza que su gobierno intervino en triunfo de Miss Universo 2025; "es hasta ridículo", señala

Fátima Bosch: Sheinbaum rechaza que su gobierno intervino en triunfo de Miss Universo 2025; "es hasta ridículo", señala

Campesinos y transportistas paralizan principales accesos viales; minuto a minuto de los bloqueos carreteros

Campesinos y transportistas paralizan principales accesos viales; minuto a minuto de los bloqueos carreteros

Inflación en México sube a 3.61% tras dos quincenas a la baja; electricidad y servicios profesionales impulsan el alza

Inflación en México sube a 3.61% tras dos quincenas a la baja; electricidad y servicios profesionales impulsan el alza

Liguilla: Así se jugarán los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX

Liguilla: Así se jugarán los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX

Caso Fede Dorcaz: vinculan a proceso a presuntos responsables del asesinato del modelo y cantante argentino

Caso Fede Dorcaz: vinculan a proceso a presuntos responsables del asesinato del modelo y cantante argentino

Sheinbaum reacciona a amenaza de presidente peruano; allanar embajada de México está fuera de toda norma, advierte

Sheinbaum reacciona a amenaza de presidente peruano; allanar embajada de México está fuera de toda norma, advierte

Palacio Nacional y Catedral amanecen blindados; se preparan con vallas por marcha del #25N

Palacio Nacional y Catedral amanecen blindados; se preparan con vallas por marcha del #25N

Sheinbaum y Salma Hayek se conocen en Veracruz; Presidenta presume foto al lado de la actriz

Sheinbaum y Salma Hayek se conocen en Veracruz; Presidenta presume foto al lado de la actriz

Doble feminicidio en Chimalhuacán; Teresa vio morir a sus dos hijas y crimen sigue impune

Doble feminicidio en Chimalhuacán; Teresa vio morir a sus dos hijas y crimen sigue impune

Diputados se dan aumento de 113 mil pesos al año

Diputados se dan aumento de 113 mil pesos al año

Campo Algodonero, memoria de la lucha contra feminicidios

Campo Algodonero, memoria de la lucha contra feminicidios

Buscan visibilizar violencia económica; 566 mujeres han pedido ayuda

Buscan visibilizar violencia económica; 566 mujeres han pedido ayuda

Caracas. Venezuela calificó el lunes de "ridícula patraña" la designación por parte de Estados Unidos del supuesto como una organización terrorista a la que Washington vincula con el presidente venezolano .

La designación ocurre en medio del despliegue militar iniciado en agosto por la administración del presidente en el Caribe. El fin de semana seis aerolíneas cancelaron sus conexiones con tras la advertencia de Estados Unidos a la aviación civil sobre un "aumento de la actividad militar" en medio de estas maniobras militares.

Estados Unidos anunció el 16 de noviembre que clasificaría al supuesto grupo como una extranjera. La medida entró en efecto este lunes, con una publicación en el Registro Federal, lo que da a la Administración del presidente, , herramientas adicionales para aumentar la presión sobre el gobierno del venezolano Nicolás Maduro.

Lee también

“El Departamento de Estado nombra al como Organización Terrorista Extranjera (OTE) a partir del 24 de noviembre de 2025. Con sede en Venezuela, está liderado por Maduro y otros altos funcionarios de su régimen ilegítimo, quienes corrompieron el ejército, la , la legislatura y el poder judicial”, señaló el comunicado oficial.

Washington vinculó además a la organización con el Tren de Aragua y el , responsables —según Estados Unidos— de violencia en toda la región y del tráfico de drogas hacia Norteamérica y Europa.

La administración Trump aseguró que seguirá “utilizando todas las herramientas disponibles para proteger la seguridad nacional y negar financiación y recursos a los ”, al tiempo que recordó que en agosto duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro.

Lee también

"Venezuela rechaza de manera categórica, firme y absoluta la nueva y ridícula patraña del secretario del de los Estados Unidos de Norteamérica, , que designa como organización terrorista al inexistente Cartel de los Soles", indicó la cancillería en un comunicado.

Caracas sostiene que se trata de una "infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela".

Rubio sostiene que el Cartel de los Soles es dirigido por Maduro y otros altos funcionarios "que han corrompido el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial de Venezuela".

Lee también

"El Cartel de los Soles, junto con otras FTO (organizaciones terroristas) designadas, incluyendo Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del hacia Estados Unidos y Europa", declaró el secretario de Estado al anunciar la designación a mediados de noviembre.

Estados Unidos incluye en esa lista a grupos islamistas, separatistas, guerrillas y más recientemente pandillas y organizaciones de la droga de México y Colombia.

Expertos consideran que la declaratoria le abre a un ámbito de posibilidades, tanto militares como de sanciones para seguir ejerciendo presión sobre Maduro.

Lee también

Estados Unidos defiende el despliegue militar con el argumento de detener el hacia ese país. Caracas afirma que en realidad busca derrocar al presidente Maduro y apropiarse de las cuantiosas reservas petroleras del país.

Fuerzas estadounidenses han matado al menos a 83 personas a las que Washington acusa de transportar drogas en aguas en Caribe y el Pacífico, según un recuento de la AFP de cifras públicas.

El gobierno venezolano tacha los bombardeos a embarcaciones de "ejecuciones extrajudiciales". Estados Unidos no ha proporcionado evidencias de que las personas atacadas fueran de hecho narcotraficantes.

Lee también

La Administración Federal de Aviación (FAA) instó el viernes a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a "extremar la precaución" debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores".

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Sorpresa de última hora para pensionados! Adultos mayores que recibirán dinero este 28 de noviembre. Foto: IMSS / ISSSTE / Secretaría de Bienestar / Adobe

¡Sorpresa de última hora para pensionados! Adultos mayores que recibirán dinero este 28 de noviembre

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026. Foto: Canva

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026

Visa americana. Foto: iStock

¡Atento! Cambio en trámite de visa en CDMX entra en vigor este 24 de noviembre

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

El ‘secreto’ para obtener la visa americana de turista: Cómo probar tus lazos con México

Colorado este invierno. Foto: iStock/ MargaretW

Inicia la temporada de esquí: 7 destinos de Colorado para tener las mejores vacaciones de invierno