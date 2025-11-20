Una jueza federal ordenó el jueves al gobierno de Trump que ponga fin al despliegue, que ya dura varios meses, de tropas de la Guardia Nacional para ayudar a mantener el orden público en la capital del país.

La jueza de distrito Jia Cobb concluyó que la intervención militar del presidente Donald Trump en Washington, D.C., constituye una intromisión ilegal en la autoridad de las autoridades locales para dirigir las labores de orden público en el distrito. Sin embargo, suspendió su orden durante 21 días para permitir la presentación de una apelación.

El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, presentó una demanda para impugnar el despliegue de la Guardia Nacional. Solicitó a la jueza que prohibiera a la Casa Blanca desplegar tropas de la Guardia Nacional sin el consentimiento del alcalde mientras se desarrolla el litigio.

Lee también Operativo migratorio en Charlotte termina tras más de 200 detenidos, según autoridades locales

Cobb argumentó que, si bien el presidente tiene autoridad para proteger el funcionamiento y la propiedad federales, no puede desplegar unilateralmente a la Guardia Nacional de DC para ayudar con el control del crimen como mejor le parezca ni solicitar tropas de otros estados.

Tras su fallo, Schwalb pidió que las tropas regresaran a casa. "Normalizar el uso de tropas militares para el mantenimiento del orden público interno sienta un precedente peligroso, donde el presidente puede ignorar la independencia de los estados y desplegar tropas donde y cuando quiera, sin ningún control sobre su poder militar", declaró Schwalb.

Efectivos armados de la Guardia Nacional de Carolina del Sur dialogan frente a Union Station, el domingo 24 de agosto de 2025, en Washington. (24/08/25) Foto: AP/Archivo

Casa Blanca respalda despliegue

Sin embargo, la Casa Blanca respaldó el despliegue.

"El presidente Trump está plenamente facultado por ley para desplegar la Guardia Nacional en Washington, D.C., con el fin de proteger los bienes federales y auxiliar a las fuerzas del orden en tareas específicas", declaró la portavoz Abigail Jackson. "Esta demanda no es más que otro intento —en detrimento de los residentes de D.C.— de socavar las exitosas operaciones del presidente para frenar la delincuencia violenta en la ciudad".

En agosto, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva declarando el estado de emergencia por delincuencia en Washington. En menos de un mes, más de 2 mil 300 efectivos de la Guardia Nacional de ocho estados y del Distrito de Columbia patrullaban la ciudad bajo el mando del secretario del Ejército. Trump también desplegó cientos de agentes federales para reforzar los patrullajes.

No está claro cuánto durarán los despliegues, pero los abogados de la oficina de Schwalb dijeron que es probable que las tropas de la Guardia Nacional permanezcan en la ciudad al menos hasta el próximo verano.

Lee también Estados Unidos negocia el plan de paz con Rusia y Ucrania "por igual", dice la Casa Blanca

“Nuestra democracia constitucional nunca volverá a ser la misma si se permite que estas ocupaciones continúen”, escribieron .

Los abogados del gobierno han declarado que el Congreso facultó al presidente para controlar las operaciones de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia. «No existe ninguna razón sensata para dictar una orden judicial que revierta este acuerdo ahora, especialmente dado que las alegaciones del Distrito carecen de fundamento», escribieron los abogados del Departamento de Justicia.

Miembros de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia patrullan el National Mall. Foto: AP/Archivo

El despliegue de la Guardia Nacional por parte de Trump ha dado lugar a otras demandas judiciales, incluyendo casos en Portland, Chicago y Los Ángeles. La Corte Suprema también está considerando la solicitud de emergencia del gobierno para que se le permita desplegar tropas de la Guardia Nacional en el área de Chicago en apoyo a la represión migratoria. Un tribunal inferior ha suspendido indefinidamente el despliegue.

En Washington, la administración Trump autorizó a miembros de la Guardia Nacional a actuar como agentes especiales del Servicio de Alguaciles Federales. La oficina de Schwalb afirmó que tropas de otros estados están operando ilegalmente como policía militar federal en Washington D.C., lo que exacerba las tensiones con los residentes y desvía recursos de la policía local.

“Cada día que continúa esta incursión ilegal, el Distrito sufre un daño a su autoridad soberana para llevar a cabo la aplicación de la ley local como mejor le parezca”, escribieron los abogados de su oficina.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm