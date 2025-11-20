Más Información
Washington.- La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que la Administración de Donald Trump está negociando el plan de paz con Ucrania y Rusia "por igual", después de que Axios avanzara que el acuerdo se está gestando entre Washington y Moscú.
El enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, y el secretario de Estado, Marco Rubio, han estado "trabajando en un plan discretamente durante el último mes y han estado dialogando con ambas partes, Rusia y Ucrania, por igual", aseguró en rueda de prensa.
La portavoz fue preguntada después de que el medio estadounidense Axios publicara que Witkoff y el emisario del Kremlin, Kiril Dmitriev, están trabajando en un plan de 28 puntos que prevé, entre otras cosas, conceder a Rusia territorios del este de Ucrania a cambio de una garantía de seguridad de Washington para Kiev y el resto de Europea frente a una posible nueva agresión rusa.
Según dijo Leavitt, el equipo negociador estadounidense está siguiendo el mismo proceso que se utilizó para poner fin al conflicto en Gaza: "Así es como funcionó con Israel, con respecto a Israel y Gaza y todos los países árabes de Medio Oriente. Así es como logramos ese acuerdo histórico", afirmó.
Las conversaciones "continúan" y, pese a que no quiso entrar en detalles, Leavit avanzó que el presidente "lo apoya".
Plan de paz "es bueno" tanto para Moscú como para Kiev, afirma la Casa Blanca
"Es un buen plan tanto para Rusia como para Ucrania, y creemos que debería ser aceptable para ambas partes. Estamos trabajando muy duro para llevarlo a cabo", apuntó.
Aun así, Leavitt expuso que Trump está "cada vez más frustrado" con ambos países por "su negativa a comprometerse con un acuerdo de paz".
El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, se reunió este jueves con el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll.
Zelesnky recibió el plan de la Casa Blanca y anunció que espera hablar en los próximos días con Trump sobre el contenido del documento.
La presidencia ucraniana no valoró el contenido del borrador recibido y se limitó a señalar al respecto que, "según la evaluación estadounidense", el plan "puede ayudar a revitalizar" el proceso diplomático liderado por Washington para poner fin a la guerra.
