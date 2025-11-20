Más Información
Moscú.- El jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, anunció la toma de la ciudad ucraniana de Kúpiansk, en la región de Járkov.
"Ha sido liberado Kúpiansk", dijo Guerásimov al jefe del Kremlin durante una reunión con el presidente de Rusia, Vladímir Putin.
El mandatario ruso visitó hoy uno de los puestos de mando de la agrupación militar Zapad (Oeste), que combate en el este de Ucrania.
Este jueves, Ucrania informó que el presidente Volodimir Zelensky recibió un "proyecto de plan" de Estados Unidos para terminar la guerra con Rusia, que según varias fuentes ucranianas y estadounidenses la prevé la cesión de territorios ucranianos a Rusia.
