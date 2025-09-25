El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a la Fiscal General, Pam Bondi, solicitar en Washington DC la pena de muerte en todos los casos que cumplan con los "factores aplicables", en otra medida justificada bajo la toma federal de la capital por el supuesto "crimen sin control" que atraviesa.

Con este memorando, Trump busca revivir la pena de muerte en la capital, la cual había sido abolida en 1981.

La orden establece que el Fiscal General para el Distrito de Columbia deberá pedir la pena de muerte en todos los procesos judiciales donde existan "factores aplicables".

Además, agrega que otorgar prioridad a esta medida merece especial atención ante las "amenazas a la seguridad pública" que enfrenta la ciudad.

Bajo esta misma lógica, Trump tomó el poder federal sobre la policía metropolitana de la capital desde el pasado 11 de agosto, desplegando miles de elementos de la Guardia Nacional y agentes de diversas agencias federales para realizar operativos en Washington DC.

Durante las últimas semanas, Trump ha utilizado el discurso de la violencia en diferentes ciudades como Chicago y Los Ángeles, con líderes demócratas, para buscar tomar control federal sobre ellas.

