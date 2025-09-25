Más Información

Caso Ayotzinapa: normalistas derriban puerta del Campo Militar 1 e incendian camión

Emiten orden internacional de aprehensión contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa, por delitos relacionados con la Luz del Mundo

Tendrían que desahogarse mil 200 solicitudes de juicio político antes que las de Adán Augusto e Hilda Brown: Hugo Eric Flores

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos; empresas piden reglas claras y pago de adeudos

"Jazher", la guardia secreta de la Luz del Mundo; se viste y arma para el "fin de los tiempos"

Dan 12 años de prisión a "El chombo", líder de "Los Zetas" en la frontera de México y Guatemala

“Me animó la confianza que tengo en el gobierno de la presidenta Sheimbaum”, dice Chico Pardo sobre compra de Banamex

Banxico repite recorte de 25 puntos a la tasa de interés y queda en 7.50%

Morena prevé recorte de presupuestos; INE, Poder Judicial y Tribunal Electoral se aprobarán a la baja, dice Monreal

Fiscalía de Tabasco trabaja en investigación complementaria contra Hernán Bermúdez, funcionarios y exservidores públicos

Asesinan a Jefe de Unidad de Tramitación Común de Guanajuato; autoridades prometen justicia

Reo que escapó del Reclusorio Oriente fue detenido tras acudir a su casa en Magdalena Contreras

Washington: Cuatro inmigrantes afectados por las en Washington y la organización comunitaria CASA demandaron al gobierno del presidente por realizar arrestos migratorios “ilegales” y pidieron a un tribunal que detenga las redadas en la capital estadounidense.

La demanda, presentada en el tribunal del Distrito de Columbia, impugna la política de la Administración de arrestar a personas sin orden judicial y sin causa probable de que no tienen estatus migratorio, como lo exige la estadounidense.

La querella judicial también alega que los agentes migratorios han arrestado “sistemáticamente” a los inmigrantes en Washington, D.C. y que cada uno de los cuatro demandantes, dos salvadoreños, un hondureño y un venezolano, fue arrestado “indiscriminadamente” y finalmente liberado tras corroborarse que tenían procesos migratorios pendientes.

Por su parte, CASA, una organización de defensa de los, se unió a la demanda argumentando que sus miembros se han visto afectados por los arrestos y han tenido que desviar recursos de su labor principal de servicio social para participar en la respuesta a la crisis de las personas detenidas.

Un hombre es detenido por agentes de inmigración en un lavado de autos el viernes 15 de agosto de 2025 en Montebello, California. Foto: AP

La demanda ha pedido al tribunal que detenga las redadas migratorias indiscriminadas en la capital estadounidense, que registró un aumento de los operativos desde agosto pasado, cuando el presidente Trump declaró una “” para desplegar agentes federales.

“Esta política y práctica ignoran importantes límites establecidos por el Congreso para los arrestos migratorios y han sembrado el terror entre las comunidades y barrios inmigrantes de D.C. Los agentes federales, como el resto de nosotros, debemos acatar la ley”, señaló Aditi Shah, abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del Distrito de Columbia.

Agentes de la Patrulla Fronteriza se preparan para salir a un operativo, en la alcaldía de Whittier, California. Foto: Ana Milena Varón / EFE

Además de ACLU, los demandantes son representados por el Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, CASA, el Proyecto Nacional de Inmigración, el Comité de Abogados de Washington para los Derechos Civiles y Asuntos Urbanos y el bufete de abogados Covington & Burling LLP.

La enfrenta un litigio similar en , tras las redadas masivas que se desataron en junio pasado.

