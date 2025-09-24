Más Información

Detienen a 38 hombres ligados a La Luz del Mundo en Michoacán; portaban armas

Fernando Chico Pardo compra 25% de Banamex; Citi confirma operación por 42 mil mdp

"Criminalizar la migración es inadmisible"; Canciller De la Fuente hace un llamado en la ONU a defender derechos de migrantes

DJ's colombianos B-King y Regio Clown; lo que se sabe de su ruta hacia el Edomex

Fallece Roberto "Oso" Michorena; primer bajista de El Tri en la etapa Three Souls in My Mind

Niegan copia de orden de aprehensión a contralmirante Fernando Farías, acusado de liderar red de huachicol; continúa prófugo

Noroña aclara que su casa en Tepoztlán no fue robada, sino la de la vecina; se llevaron chamarras, un salami y queso, informa

Ricardo Salinas responde a Sheinbaum tras señalamientos; cuestiona caso de Hernán Bermúdez

Sheinbaum advierte sobre defraudación fiscal de Salinas Pliego; pago de 25 mdd en EU detona polémica

"Narda" se intensifica a huracán categoría dos; pronostican lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

Padres y alumnos realizan concentración pacífica en CCH Sur; exigen seguridad tras asesinato de estudiante

Lo que sabemos del caso de Paloma Nicole, joven de 14 años que murió tras una cirugía estética en Durango

La aseguró este miércoles que no tuvo nada que ver en el video de redadas del (ICE) que usó su canción e imágenes, y que tampoco dio su autorización para ello.

En una declaración, la empresa señaló: “Tenemos conocimiento de un video publicado recientemente por el que incluye imágenes y lenguaje asociados a nuestra marca. Nuestra empresa no participó en la creación ni en la distribución de este contenido”.

Además, afirmó que “no se concedió permiso para el uso de nuestra propiedad intelectual”.

El video, publicado el lunes en X por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, muestra un montaje de detenciones realizadas por agentes de la Patrulla Fronteriza y del ICE, usando como fondo la canción principal de Pokémon, que incluye la letra “Hay que atraparlos a todos”. El video muestra cómo los migrantes son detenidos.

Video de propaganda del Departamento de Seguridad de Estados Unidos con el primer opening de Pokemón de fondo. Foto: Captura de Pantalla @DHSgov/Archivo
Video de propaganda del Departamento de Seguridad de Estados Unidos con el primer opening de Pokemón de fondo. Foto: Captura de Pantalla @DHSgov/Archivo

También utiliza imágenes de los créditos iniciales de la serie Pokémon, con el personaje principal Ash Ketchum. El video termina mostrando falsas cartas coleccionables de Pokémon, pero con las fichas policiales con foto de hombres y mujeres detenidos por el ICE y los presuntos delitos que cometieron, incluyendo homicidio involuntario, pedofilia, robo, asesinato y poner en peligro a menores.

Entre los incluidos en el video están los mexicanos Carlos Mendoza Martínez y Moisés López Zepeda, indocumentados calificados por el DHS como “lo peor de lo peor” y con cargos criminales.

A López Zepeda se le señala como un delincuente extranjero de origen mexicano que fue declarado culpable de homicidio involuntario en estado de ebriedad en , y condenado a 12 años de prisión.

Mendoza Martínez es señalado como miembro de la pandilla Norteños. El video explica que fue declarado culpable de homicidio involuntario en Carolina del Norte.

