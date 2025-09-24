La Compañía Pokémon aseguró este miércoles que no tuvo nada que ver en el video de redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que usó su canción e imágenes, y que tampoco dio su autorización para ello.

En una declaración, la empresa señaló: “Tenemos conocimiento de un video publicado recientemente por el Departamento de Seguridad Nacional que incluye imágenes y lenguaje asociados a nuestra marca. Nuestra empresa no participó en la creación ni en la distribución de este contenido”.

Además, afirmó que “no se concedió permiso para el uso de nuestra propiedad intelectual”.

El video, publicado el lunes en X por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, muestra un montaje de detenciones realizadas por agentes de la Patrulla Fronteriza y del ICE, usando como fondo la canción principal de Pokémon, que incluye la letra “Hay que atraparlos a todos”. El video muestra cómo los migrantes son detenidos.

Video de propaganda del Departamento de Seguridad de Estados Unidos con el primer opening de Pokemón de fondo. Foto: Captura de Pantalla @DHSgov/Archivo

También utiliza imágenes de los créditos iniciales de la serie Pokémon, con el personaje principal Ash Ketchum. El video termina mostrando falsas cartas coleccionables de Pokémon, pero con las fichas policiales con foto de hombres y mujeres detenidos por el ICE y los presuntos delitos que cometieron, incluyendo homicidio involuntario, pedofilia, robo, asesinato y poner en peligro a menores.

Entre los incluidos en el video están los mexicanos Carlos Mendoza Martínez y Moisés López Zepeda, indocumentados calificados por el DHS como “lo peor de lo peor” y con cargos criminales.

A López Zepeda se le señala como un delincuente extranjero de origen mexicano que fue declarado culpable de homicidio involuntario en estado de ebriedad en Texas, y condenado a 12 años de prisión.

Mendoza Martínez es señalado como miembro de la pandilla Norteños. El video explica que fue declarado culpable de homicidio involuntario en Carolina del Norte.

