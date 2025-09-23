Más Información

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que México espera una respuesta sobre el asesinato del connacional , durante el proceso de ser arrestado por agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas ( en inglés) en Chicago, Estados Unidos, el pasado 12 de septiembre.

La SRE, a cargo del canciller , dijo que concluidas las diligencias por parte de la oficina forense del condado de Cook, Illinois, los restos de Villegas González fueron entregados a su familia.

Se espera que los restos lleguen este jueves 25 de septiembre a Michoacán, de donde era originario, para darle sepultura.

La Cancillería refirió que el Consulado de México en Chicago y la embajada mexicana en Estados Unidos continúan con el seguimiento a la solicitud hecha a las autoridades estadounidenses, particularmente al Buró Federal de Investigaciones ( en inglés), "para que se realice una investigación exhaustiva que permita el pleno esclarecimiento de los hechos".

"Se está en espera de su respuesta", destacó Relaciones Exteriores.

Cabe señalar que la Jefatura de la Unidad para América del Norte de la SRE entregó una nota diplomática a la embajada de Estados Unidos en México en la que trasmitió la condena a la violencia y la investigación rigurosa para el pleno esclarecimiento de los hechos.

Se informó también que la familia ha recibido asistencia y acompañamiento consular durante todo el proceso.

El Gobierno de México, a través de su red consular en Estados Unidos, reiteró que la defensa y protección de las y los connacionales "es de la más alta prioridad en nuestra política exterior".

