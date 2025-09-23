Más Información

Comparece Hernán Bermúdez ante juez; determinarán si vinculan a proceso a "El Abuelo"

Comparece Hernán Bermúdez ante juez; determinarán si vinculan a proceso a "El Abuelo"

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Canciller De la Fuente suma a México a Acuerdo de Diversidad Biológica Marina

Canciller De la Fuente suma a México a Acuerdo de Diversidad Biológica Marina

Segob va por reforma a la Ley de Juegos y Sorteos para sancionar lavado de dinero

Segob va por reforma a la Ley de Juegos y Sorteos para sancionar lavado de dinero

Declaran culpable a Ryan Routh de intentar matar a Trump en Florida

Declaran culpable a Ryan Routh de intentar matar a Trump en Florida

Comerciantes piden hacer públicas las tarifas para negocios que reproducen música grabada o en vivo; buscan evitar extorsiones

Comerciantes piden hacer públicas las tarifas para negocios que reproducen música grabada o en vivo; buscan evitar extorsiones

Sheinbaum: El mundo entero tiene los ojos en México por la transformación

Sheinbaum: El mundo entero tiene los ojos en México por la transformación

Sellan información sobre bienes de Hernán Bermúdez; divulgarla entorpecería investigación, señalan autoridades

Sellan información sobre bienes de Hernán Bermúdez; divulgarla entorpecería investigación, señalan autoridades

Silencio y desprotección: van 168 abogados asesinados desde 2020

Silencio y desprotección: van 168 abogados asesinados desde 2020

Mexicali, epicentro de consumo de fentanilo; uso de la droga crece hasta 20%

Mexicali, epicentro de consumo de fentanilo; uso de la droga crece hasta 20%

Estudiantes colocan veladoras en CCH Sur tras el ataque con arma blanca que cobró la vida de un alumno

Estudiantes colocan veladoras en CCH Sur tras el ataque con arma blanca que cobró la vida de un alumno

¿Quién era Mauricio Fernández Garza? el alcalde que falleció luego de pedir licencia en San Pedro, Nuevo León

¿Quién era Mauricio Fernández Garza? el alcalde que falleció luego de pedir licencia en San Pedro, Nuevo León

Un mexicano de 39 años murió mientras se encontraba bajo custodia del (ICE), informó la agencia en un comunicado.

El hombre, identificado como Ismael Ayala-Uribe, se encontraba detenido en el Centro de Procesamiento del en la localidad californiana de Adelanto, pero el 21 de septiembre fue trasladado al Centro Médico Global Victor Valley, en Victorville, para una “evaluación más exhaustiva” de un absceso en el glúteo.

Además, el mexicano, de 39 años, sufría de hipertensión y taquicardia anormal, señaló el comunicado, según el cual, Ayala-Uribe fue programado para cirugía, pero la madrugada del 22 de septiembre se le encontró inconsciente. La nota señala que aunque el personal médico intentó reanimarlo, lo declaró muerto a las 2:32 a.m.

Lee también

La causa del fallecimiento se encuentra bajo investigación.

Según el ICE, Ayala fue incluido en 2012 en el programa DACA que protege a los migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños. Sin embargo, en 2016 se le denegó la renovación.

El Servicio Migratorio detalló que el mexicano tenía antecedentes por dos condenas relacionadas con conducción bajo los efectos del alcohol en California, en 2015 y 2019.

Ayala fue arrestado el pasado 17 de agosto por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y fue trasladado al centro de Adelanto cinco días después, para enfrentar procedimiento migratorio.

El Consulado de México ya fue informado del caso.

Lee también

“El ICE mantiene su compromiso de garantizar que todas las personas bajo su custodia residan en entornos seguros, protegidos y humanos”, señaló en el comunicado.

El deceso se produce días después de que se reportara la muerte de otro mexicano, Silverio Villegas Gonzáles, de 38 años, quien fue baleado por un agente del ICE, después de que intentara fugarse.

Villegas trabajaba como cocinero y era originario de Michoacán; el consulado de México en Chicago indicó que dará seguimiento a la investigación sobre el caso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Cambia límite de transferencias bancarias: ¿Cuánto es lo MÁXIMO que se puede transferir de una cuenta a otra? Adobe

Cambia límite de transferencias bancarias: ¿Cuánto es lo MÁXIMO que se puede transferir de una cuenta a otra?

TSA. Foto: AP

Así es la tecnología de comparación facial que debes pasar en aeropuertos de Estados Unidos

NASA alerta: la Tierra se sumergirá en oscuridad total por un extraño fenómeno astronómico. Foto iStock / Dmitry Vorobyev

NASA alerta: la Tierra se sumergirá en oscuridad total por un extraño fenómeno astronómico

Citas de visa. iStock/ AaronAmat

¿Cómo vestir para la entrevista de visa americana? Prendas que nunca deberías usar

Becas para estudiar en Estados Unidos. iStock/ BongkarnThanyakij

Beca para estudiar y realizar pasantía en empresa de Estados Unidos: Requisitos y detalles