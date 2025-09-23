Un mexicano de 39 años murió mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), informó la agencia en un comunicado.

El hombre, identificado como Ismael Ayala-Uribe, se encontraba detenido en el Centro de Procesamiento del ICE en la localidad californiana de Adelanto, pero el 21 de septiembre fue trasladado al Centro Médico Global Victor Valley, en Victorville, para una “evaluación más exhaustiva” de un absceso en el glúteo.

Además, el mexicano, de 39 años, sufría de hipertensión y taquicardia anormal, señaló el comunicado, según el cual, Ayala-Uribe fue programado para cirugía, pero la madrugada del 22 de septiembre se le encontró inconsciente. La nota señala que aunque el personal médico intentó reanimarlo, lo declaró muerto a las 2:32 a.m.

La causa del fallecimiento se encuentra bajo investigación.

Según el ICE, Ayala fue incluido en 2012 en el programa DACA que protege a los migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños. Sin embargo, en 2016 se le denegó la renovación.

El Servicio Migratorio detalló que el mexicano tenía antecedentes por dos condenas relacionadas con conducción bajo los efectos del alcohol en California, en 2015 y 2019.

Ayala fue arrestado el pasado 17 de agosto por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y fue trasladado al centro de Adelanto cinco días después, para enfrentar procedimiento migratorio.

El Consulado de México ya fue informado del caso.

“El ICE mantiene su compromiso de garantizar que todas las personas bajo su custodia residan en entornos seguros, protegidos y humanos”, señaló en el comunicado.

El deceso se produce días después de que se reportara la muerte de otro mexicano, Silverio Villegas Gonzáles, de 38 años, quien fue baleado por un agente del ICE, después de que intentara fugarse.

Villegas trabajaba como cocinero y era originario de Michoacán; el consulado de México en Chicago indicó que dará seguimiento a la investigación sobre el caso.

