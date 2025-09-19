Más Información

Participaron 1.8 millones de personas en el Simulacro Nacional en CDMX, informa Brugada

Segundo Simulacro Nacional 2025: suena la alerta sísmica en la CDMX; minuto por minuto de las actividades

Alista Senado Ley Nacional en Ciberseguridad y legislación en materia de libertad de expresión

Adiós a Julieta Fierro: Instituciones y figuras públicas la despiden

FMI sube pronóstico del PIB de México a 1% y pide más esfuerzo fiscal para bajar la deuda

Muere a los 77 años Julieta Fierro, astrónoma e investigadora de la UNAM

Arturo Zaldívar acusa golpe político contra hijos de AMLO por amparos a nombre de “Andy” y “Bobby”

Hasta ahora no hay nada que incrimine a Adán Augusto López por el caso de Hernán Bermúdez: Sheinbaum

Cancillería reporta entrevistas a 198 mexicanos detenidos en centro migratorio Alligator Alcatraz

Sube a 25 cifra de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

Recuerdan familiares a víctimas del Colegio Rébsamen; faltan sentencias para responsables, aseguran

Park Ridge, Illinois.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (, por sus siglas en inglés) informó que ha realizado 400 arrestos en Chicago desde que lanzó la "Operación Midway Blitz" hace menos de dos semanas, ofreciendo una evaluación temprana de lo que se perfila como un importante esfuerzo de aplicación de la ley similar al de Los Ángeles y Washington, D.C.

La operación ha generado acusaciones de uso excesivo de la fuerza y redadas contundentes que han atrapado a ciudadanos de Estados Unidos, al tiempo que ha complacido a los partidarios del presidente Donald Trump, quienes afirman que está cumpliendo su promesa de deportaciones masivas.

