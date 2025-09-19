Más Información

Alista Senado Ley Nacional en Ciberseguridad y legislación en materia de libertad de expresión

Segundo Simulacro Nacional 2025: suena la alerta sísmica en la CDMX; minuto por minuto de las actividades

La Barredora arrancó a la par del gobierno de Adán Augusto

Hasta ahora no hay nada que incrimine a Adán Augusto López por el caso de Hernán Bermúdez: Sheinbaum

Juez desestima demanda millonaria de Trump contra The New York Times y Penguin Random House por difamación

Arturo Zaldívar acusa golpe político contra hijos de AMLO por amparos a nombre de “Andy” y “Bobby”

Hernán Bermúdez, vinculado a "La Barredora", ingresa al Altiplano tras 33 horas de traslado desde Paraguay

Cancillería reporta entrevistas a 198 mexicanos detenidos en centro migratorio Alligator Alcatraz

Sorteo de la Lotería Nacional para apoyar a migrantes en EU tuvo una utilidad de 115.9 mdp: Directora general

EU sanciona a diputada de Morena por nexos con “La Mayiza”

Sube a 25 cifra de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

Recuerdan familiares a víctimas del Colegio Rebsamen; faltan sentencias para responsables, aseguran

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Tribunal Supremo permitir su propuesta de mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de las personas trans y las no binarias y eliminar la opción "X" en esos documentos, después de que un tribunal federal la bloqueara.

El Departamento de Justicia recurrió ante el alto tribunal tras la sentencia de una jueza federal que anuló la política propuesta por Trump y permitió que las personas pudieran seguir solicitando el marcador que eligieran.

En 2022, el entonces presidente, Joe Biden, anunció que los pasaportes estadounidenses tendrán la opción "X" para personas trans y no binarias.

Cuando Trump llegó al poder el pasado mes de enero firmó una orden ejecutiva que obliga a reconocer solo dos sexos (masculino o femenino) y ordenó que el que recogen los documentos oficiales debe ser el asignado al nacer, una decisión que despertó al movimiento LGTBI y provocó demandas para frenar esta decisión.

Este año, un juez federal bloqueó temporalmente la reciente orden ejecutiva de Trump destinada a restringir la atención médica de afirmación de género para personas transgénero menores de 19 años.
Gobierno de Trump busca respaldo del Supremo, de mayoría conservadora

Ahora, la Administración Trump insta al Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, a que avale su política y detenga la emisión de más pasaportes así.

Si el Supremo le da la razón, los documentos de las personas trans y las no binarias reflejarán el género asignado al nacer y no con el que se identifican, que en algunas ocasiones va más allá del binarismo.

La Casa Blanca defiende que el sexo biológico es necesario porque puede servir de referencia en documentos oficiales

"La orden ejecutiva explicaba que ese rasgo inmutable (el asignado al nacer) es una mejor base para la identificación que la identidad de género, que representa una sensación interna y subjetiva, existe en un continuo infinito y puede cambiar con el tiempo", explica justicia en la instancia presentada.

Esta es otra vuelta de tuerca en las políticas de la Administración Trump contra las personas LGTBI y en especial a las personas trans, contra quienes ha abierto una lucha desde la campaña electoral. Además de esta medida, el republicano ha prohibido su participación en las competiciones femeninas.

