La Barredora arrancó a la par del gobierno de Adán Augusto

Segundo Simulacro Nacional 2025: el minuto por minuto de las actividades

Hasta ahora no hay nada que incrimine a Adán Augusto López por el caso de Hernán Bermúdez: Sheinbaum

DEA enfrentó resistencia en la Casa Blanca y el Pentágono tras proponer que se atacara a los cárteles en México, según el Washington Post

Tras caso Jimmy Kimmel, regulador de telecomunicaciones de EU apunta ahora al programa The View

Arturo Zaldívar acusa golpe político contra hijos de AMLO por amparos a nombre de “Andy” y “Bobby”

Hernán Bermúdez, vinculado a "La Barredora", ingresa al Altiplano tras 33 horas de traslado desde Paraguay

Cancillería reporta entrevistas a 198 mexicanos detenidos en centro migratorio Alligator Alcatraz

Sorteo de la Lotería Nacional para apoyar a migrantes en EU tuvo una utilidad de 115.9 mdp: Directora general

EU sanciona a diputada de Morena por nexos con “La Mayiza”

Sube a 25 cifra de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

A 40 años del sismo de 1985: Clara Brugada rinde homenaje a la solidaridad de los capitalinos

Un juez federal desestimó la demanda por difamación de 15 mil millones de dólares del presidente contra y Penguin Random House, calificando la denuncia de "decididamente inapropiada e inadmisible".

desestimó la denuncia y dio a los abogados del presidente 28 días para volver a presentar su demanda.

"Una queja no es un megáfono para las relaciones públicas ni un podio para un discurso apasionado en un mitin político ni el equivalente funcional del Speakers' Corner de Hyde Park", escribió Merryday.

Los abogados de Trump alegaron que el Times se ha convertido en un "proveedor líder, y sin complejos, de falsedades", argumentando que una serie de artículos sobre Trump, incluido un informe de que el exjefe de gabinete de Trump, John Kelly, advirtió que el presidente gobernaría como un dictador, un artículo sobre la realización de "El Aprendiz" y un informe sobre la controversia que ha seguido a Trump, constituían difamación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AFP

Demanda "carece de fundamento" dice el Times

Trump ya había anunciado la noche del lunes en Truth Social que demandaría al diario, al que calificó como "uno de los peores y más degenerados" de la historia del país.

La querella fue interpuesta en el tribunal del sur de Florida acompañada de las copias de tres artículos que fueron publicados el año pasado por el medio, entre el 14 de septiembre y el 22 de octubre, en el marco de la campaña para las elecciones presidenciales.

Las noticias aparecen firmadas por los reporteros demandados, Peter Baker, Russ Buettner, Susanne Craig y Michael S Schmidt.

Un portavoz del periódico aseguró este martes que la demanda "carece de fundamento y de cualquier alegación legal legítima" y denunció que era "un intento de reprimir y desalentar la información independiente", según recogió The New York Times.

El mandatario ya había demandado anteriormente al The New York Times por unos artículos sobre sus finanzas e impuestos que el periódico publicó en 2018, basados en parte en documentos confidenciales. Sin embargo, el juez rechazó su petición y ordenó a Trump pagar 400.000 dólares al diario y a tres de sus reporteros por los gastos legales incurridos.

