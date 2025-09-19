Más Información

La Barredora arrancó a la par del gobierno de Adán Augusto

Hernán Bermúdez, vinculado a "La Barredora", ingresa al Altiplano tras 33 horas de traslado desde Paraguay

México y Canadá hacen frente común para mantener T-MEC

EU sanciona a diputada de Morena por nexos con “La Mayiza”

Lanzan “PRI: Crónica del Fin”, Salinas de Gortari, Peña Nieto y Elba Esther Gordillo participan en el documental

FOTOS: Hernán Bermúdez llega sin agujetas y vestido de color caqui para ser detenido en México

Tercer marino señalado de huachicol fiscal teme por su vida

Diputada morenista Araceli Brown niega nexos con el crimen organizado; se dice víctima de infamias

¿Cuál es el miedo al GIEI? Padres de los 43 de Ayotzinapa protestan en Guerrero a 11 años de desaparición de sus hijos

Autoridades de EU piden a banqueros mexicanos reforzar combate a finanzas de los cárteles

Entre escombros y recuerdos: la fuerza del Multifamiliar Tlalpan tras el terremoto del 19-S

“Si pasa algo como lo del 85 perdemos todo”

Beijing.- Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, iniciaron la llamada telefónica prevista para este jueves, informó el Ministerio de Exteriores del país asiático.

"El presidente Xi Jinping está hablando con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por teléfono", indica un escueto comunicado difundido por la Cancillería china.

Hasta ahora, Beijing no había confirmado la llamada, anunciada por Trump, ni había avanzado expectativas sobre el contenido de la conversación, en la que se espera que los líderes sellen un acuerdo para que TikTok pueda seguir operando en EU.

El presidente estadounidense espera definir este viernes el destino de la red social y avanzar en las conversaciones comerciales con China durante la llamada telefónica.

El jueves, en entrevista con la cadena Fox News dijo que "estamos muy cerca de acuerdos en todo. Y mi relación con China es muy buena".

Se trata de la segunda llamada telefónica entre ambos mandatarios desde la asunción de Trump en enero de este año, pero la tercera en lo que va de año. *Con información de AFP

