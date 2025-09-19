Beijing.- Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, iniciaron la llamada telefónica prevista para este jueves, informó el Ministerio de Exteriores del país asiático.

"El presidente Xi Jinping está hablando con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por teléfono", indica un escueto comunicado difundido por la Cancillería china.

Hasta ahora, Beijing no había confirmado la llamada, anunciada por Trump, ni había avanzado expectativas sobre el contenido de la conversación, en la que se espera que los líderes sellen un acuerdo para que TikTok pueda seguir operando en EU.

El presidente estadounidense espera definir este viernes el destino de la red social y avanzar en las conversaciones comerciales con China durante la llamada telefónica.

El jueves, en entrevista con la cadena Fox News dijo que "estamos muy cerca de acuerdos en todo. Y mi relación con China es muy buena".

Se trata de la segunda llamada telefónica entre ambos mandatarios desde la asunción de Trump en enero de este año, pero la tercera en lo que va de año. *Con información de AFP

