Washington.- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que ve "posible" cerrar un acuerdo con China antes de que los aranceles, impuestos por el presidente Donald Trump, entren en vigor en noviembre.

En entrevista con la cadena CNBC, Besent dijo que espera reunirse de nuevo con sus homólogos chinos y aseguró que las conversaciones están siendo "muy productivas", después de que este fin de semana celebraran la cuarta reunión en Madrid con avances.

"Creo que los chinos ahora ven que un acuerdo comercial es posible", añadió.

El encuentro se produjo tras la prórroga en agosto de la tregua arancelaria que extendió hasta noviembre la suspensión de nuevos gravámenes y rebajó los aranceles impuestos previamente hasta el 30% para los bienes chinos y el 10% para los estadounidenses.

Lee también "Tenemos un acuerdo" sobre TikTok, confirma Trump

China y EU logran acuerdo sobre futuro de TikTok

Estados Unidos y China anunciaron este lunes un acuerdo sobre la red social TikTok, durante una ronda de negociaciones comerciales celebrada en Madrid, cuyos detalles prevén cerrar los presidentes Donald Trump y Xi Jinping en una llamada telefónica fijada para el próximo viernes.

Las reuniones de Madrid se concentraron en TikTok para asegurar un principio de acuerdo "que respete completamente las preocupaciones de seguridad nacional de EU".

Lee también Los aranceles a China: ¿medida soberana o dictado de Trump?

También se tocaron otros temas pendientes como el lavado de dinero, las importaciones de minerales o "el mal momento" que está pasando del fabricante de semiconductores Nvidia en China, donde está siendo investigado por presunta violación de las leyes antimonopolio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc