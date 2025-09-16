Más Información

Sheinbaum hace historia como la primera mujer en dar el Grito de Independencia; lanza 22 arengas ante un Zócalo repleto

AMLO y Sheinbaum con ayuda de Morena destruyeron “por completo” la democracia mexicana, afirma Zedillo en medio español

Hernán Bermúdez, bajo la lupa de EU por huachicol

Muere el actor Robert Redford a los 89 años

Células del Cártel Jalisco ayudaron a Hernán Bermúdez en Sudamérica

Salinas da su propio Grito de Independencia, con estandarte incluido: "vida, propiedad y libertad”

Sheinbaum reivindica a mujeres y migrantes en arengas del Grito de Independencia; ¡Viva México libre, independiente y soberano!

Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo

Morena, con poca productividad en la 66 Legislatura

Acuden al Zócalo 280 mil personas a celebrar el primer grito de Sheinbaum, reporta la Secretaría de Gobierno de CDMX

EU exige a México acciones más agresivas contra cárteles de la droga en 2026

Washington.- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que ve "posible" cerrar un acuerdo con China antes de que los aranceles, impuestos por el presidente Donald Trump, entren en vigor en noviembre.

En entrevista con la cadena CNBC, Besent dijo que espera reunirse de nuevo con sus homólogos chinos y aseguró que las conversaciones están siendo "muy productivas", después de que este fin de semana celebraran la cuarta reunión en Madrid con avances.

"Creo que los chinos ahora ven que un acuerdo comercial es posible", añadió.

El encuentro se produjo tras la prórroga en agosto de la tregua arancelaria que extendió hasta noviembre la suspensión de nuevos gravámenes y rebajó los aranceles impuestos previamente hasta el 30% para los bienes chinos y el 10% para los estadounidenses.

China y EU logran acuerdo sobre futuro de TikTok

Estados Unidos y China anunciaron este lunes un acuerdo sobre la red social TikTok, durante una ronda de negociaciones comerciales celebrada en Madrid, cuyos detalles prevén cerrar los presidentes Donald Trump y Xi Jinping en una llamada telefónica fijada para el próximo viernes.

Las reuniones de Madrid se concentraron en TikTok para asegurar un principio de acuerdo "que respete completamente las preocupaciones de seguridad nacional de EU".

También se tocaron otros temas pendientes como el lavado de dinero, las importaciones de minerales o "el mal momento" que está pasando del fabricante de semiconductores Nvidia en China, donde está siendo investigado por presunta violación de las leyes antimonopolio.

