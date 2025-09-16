El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos y China llegaron a un acuerdo sobre TikTok, que Washington considera que debe pasar a propiedad estadounidense.

"Tenemos un acuerdo sobre TikTok. He llegado a un acuerdo con China, hablaré con el presidente Xi (Jinping) el viernes para confirmar todo", señaló Trump a periodistas cuando salió de la Casa Blanca para una visita de Estado a Gran Bretaña.

