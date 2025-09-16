Más Información
Sheinbaum hace historia como la primera mujer en dar el Grito de Independencia; lanza 22 arengas ante un Zócalo repleto
AMLO y Sheinbaum con ayuda de Morena destruyeron “por completo” la democracia mexicana, afirma Zedillo en medio español
Sheinbaum reivindica a mujeres y migrantes en arengas del Grito de Independencia; ¡Viva México libre, independiente y soberano!
Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo
Acuden al Zócalo 280 mil personas a celebrar el primer grito de Sheinbaum, reporta la Secretaría de Gobierno de CDMX
El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos y China llegaron a un acuerdo sobre TikTok, que Washington considera que debe pasar a propiedad estadounidense.
"Tenemos un acuerdo sobre TikTok. He llegado a un acuerdo con China, hablaré con el presidente Xi (Jinping) el viernes para confirmar todo", señaló Trump a periodistas cuando salió de la Casa Blanca para una visita de Estado a Gran Bretaña.
Lee también Trump y Xi cerrarán acuerdo sobre TikTok, pasará a manos estadounidenses
sg/mcc