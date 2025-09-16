El jefe de derechos humanos de la ONU afirmó que "se acumulan las pruebas" de un "genocidio" en Gaza y exigió el fin de la "carnicería" en el territorio palestino.

"Vemos cómo se acumulan los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y, potencialmente, incluso más", declaró Volker Türk a AFP y a Reuters.

Añadió que "corresponde a la justicia decidir si se trata de un genocidio o no, y vemos que se acumulan las pruebas".

"El mundo entero clama por la paz. Los palestinos, los israelíes claman por la paz. Todo el mundo pide un alto y lo que vemos es una escalada continua que es completamente inaceptable", añadió Türk, que llamó a cesar esta "carnicería".

