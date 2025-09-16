Más Información
Sheinbaum hace historia como la primera mujer en dar el Grito de Independencia; lanza 22 arengas ante un Zócalo repleto
AMLO y Sheinbaum con ayuda de Morena destruyeron “por completo” la democracia mexicana, afirma Zedillo en medio español
Sheinbaum reivindica a mujeres y migrantes en arengas del Grito de Independencia; ¡Viva México libre, independiente y soberano!
Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo
Acuden al Zócalo 280 mil personas a celebrar el primer grito de Sheinbaum, reporta la Secretaría de Gobierno de CDMX
El jefe de derechos humanos de la ONU afirmó que "se acumulan las pruebas" de un "genocidio" en Gaza y exigió el fin de la "carnicería" en el territorio palestino.
"Vemos cómo se acumulan los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y, potencialmente, incluso más", declaró Volker Türk a AFP y a Reuters.
Añadió que "corresponde a la justicia decidir si se trata de un genocidio o no, y vemos que se acumulan las pruebas".
"El mundo entero clama por la paz. Los palestinos, los israelíes claman por la paz. Todo el mundo pide un alto y lo que vemos es una escalada continua que es completamente inaceptable", añadió Türk, que llamó a cesar esta "carnicería".
Lee también Israel comienza operación contra Hamas en Ciudad de Gaza; pide a los habitantes irse al sur
sg/mcc