Sheinbaum hace historia como la primera mujer en dar el Grito de Independencia; lanza 22 arengas ante un Zócalo repleto

AMLO y Sheinbaum con ayuda de Morena destruyeron “por completo” la democracia mexicana, afirma Zedillo en medio español

Hernán Bermúdez, bajo la lupa de EU por huachicol

Muere el actor Robert Redford a los 89 años

Células del Cártel Jalisco ayudaron a Hernán Bermúdez en Sudamérica

Salinas da su propio Grito de Independencia, con estandarte incluido: "vida, propiedad y libertad”

Sheinbaum reivindica a mujeres y migrantes en arengas del Grito de Independencia; ¡Viva México libre, independiente y soberano!

Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo

Morena, con poca productividad en la 66 Legislatura

Acuden al Zócalo 280 mil personas a celebrar el primer grito de Sheinbaum, reporta la Secretaría de Gobierno de CDMX

EU exige a México acciones más agresivas contra cárteles de la droga en 2026

El jefe de derechos humanos de la afirmó que "se acumulan las pruebas" de un "genocidio" en y exigió el fin de la "carnicería" en el territorio palestino.

"Vemos cómo se acumulan los , los crímenes contra la humanidad y, potencialmente, incluso más", declaró Volker Türk a AFP y a Reuters.

Añadió que "corresponde a la justicia decidir si se trata de un genocidio o no, y vemos que se acumulan las pruebas".

"El mundo entero clama por la paz. Los palestinos, los israelíes claman por la paz. Todo el mundo pide un alto y lo que vemos es una escalada continua que es completamente inaceptable", añadió Türk, que llamó a cesar esta "carnicería".

