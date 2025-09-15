Más Información

EU pone fin al acuerdo Delta–Aeroméxico; disuelven empresa conjunta por prácticas anticompetitivas

En Vivo: primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto desde el Zócalo

Célula criminal de Hernán Bermúdez podría estar operando ya en Paraguay, advierte criminólogo

Sube a 15 la cifra de muertos por explosión de pipa en Puente de la Concordia, Iztapalapa

Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo

Empresas de Carlos Slim se llevan licitación del Tren Saltillo-Santa Catarina por casi 32 mil mdp

"El Grito" se apaga en ciudades de EU por miedo a las redadas migratorias de Trump

Senado recibe reforma de Sheinbaum sobre Ley de Amparo para “promover el acceso a la justicia”

Aseguran en Mazatlán 1.5 toneladas de metanfetaminas a "La Chapiza", ocultas en doble fondo de tractocamión

Recaudación por combustibles cae 29 mil 300 mdp con marinos en Aduanas

Jazlyn, nieta de Alicia Matías que murió protegiéndola, es trasladada a Texas para atención médica

Explosión de pipa en Iztapalapa: El recuento de los daños a 5 días de la tragedia en el Puente de la Concordia

La se está recuperando y su agujero desaparecerá completamente en las próximas décadas, indicó la ONU el martes.

Según un boletín de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la , el agujero en la capa de ozono situado sobre la Antártida se está reduciendo -en 2024 era más pequeño en relación a los años anteriores- lo cual es "una noticia científica alentadora para la salud de las poblaciones y del planeta".

La capa de ozono debería recuperar sus valores de la década de 1980 "a mediados de este siglo", indicó la organización, según la cual esto reducirá los riesgos de cataratas y cáncer de piel, y la degradación de los ecosistemas relacionada con la exposición excesiva a los rayos UV.

La capa de ozono estratosférico, que protege a la Tierra de radiaciones solares peligrosas, está situada entre 11 y 40 km por encima de la superficie terrestre y filtra los rayos ultravioletas del Sol susceptibles de provocar cáncer, alterar el sistema inmunitario e, incluso, dañar el ADN de los seres vivos.

A mediados de los año 1970, los clorofluorocarburos (CFC), antaño muy utilizados en los aerosoles y en los refrigeradores, fueron identificados como los principales responsables del adelgazamiento de la capa de ozono, causando "agujeros" cada año, uno de los cuales, especialmente grande, por encima de la Antártida.

Sin embargo, en las últimas décadas, la cooperación mundial le ha dado la oportunidad de recuperarse.

"La capa de ozono se está recuperando" y "este avance nos recuerda que cuando las naciones tienen en cuenta las advertencias de la ciencia, es posible avanzar", comentó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un comunicado.

Según la OMM, la tendencia observada en 2024 se debe en parte a "factores atmosféricos naturales". No obstante, la organización considera que la tendencia positiva observada a largo plazo "refleja el éxito de la acción internacional".

El Protocolo de Montreal, firmado en 1987, ha permitido eliminar hasta la fecha más del 99 % del consumo y la producción de la mayoría de los productos químicos que afectan a la capa de ozono, según la OMM.

