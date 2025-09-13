El ejército israelí afirmó el sábado que más de 250 mil palestinos han abandonado Ciudad de Gaza hacia otras zonas del territorio palestino, tras una intensificación de los bombardeos y ataques en la principal urbe del enclave.

"Según las estimaciones del ejército, más de una cuarta parte del millón de habitantes de Ciudad de Gaza la han abandonado por su propia seguridad", indicó en X el portavoz en árabe de las fuerzas armadas israelíes, Avichay Adraee.

Naciones Unidas estima que alrededor de un millón de palestinos viven en Ciudad de Gaza y sus alrededores.

Lee también Ejercitó israelí ocupa la casa del cineasta palestino Basel Adra, ganador de un Oscar

Las restricciones a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades para acceder a muchas áreas impiden que AFP pueda verificar de forma independiente los detalles proporcionados por los militares o los informes de la agencia de defensa civil del territorio palestino.

El sábado, el ejército israelí lanzó panfletos instando a los residentes en los distritos del oeste a evacuar la zona, mientras la agencia de Defensa Civil de Gaza informaba de continuos ataques aéreos.

"El ejército israelí está operando con mucha intensidad en su área y está decidido a desmantelar y derrotar a Hamás", decía la octavilla.

Lee también Ataque a Qatar "no va a cambiar" el apoyo de EU a Israel, afirma Marco Rubio

La torre Al-Ruya, en Ciudad de Gaza, colapsa tras ser atacada por el ejército israelí, en medio de la ofensiva para tomar el control de la zona. FOTO: OMAR AL-QATTAA. AFP/Archivo

"Por su seguridad, evacuen de inmediato a través de la calle Al Rashid hacia el sur de Wadi Gaza. Están advertidos".

Mohamad Abu Salmiya, director del complejo médico Al Shifa, dijo a AFP que los desplazamientos continuaban dentro de Ciudad de Gaza, con habitantes trasladándose de este a oeste, pero que "solo un pequeño número de personas pudo llegar al sur".

"Incluso aquellos que logran huir hacia el sur a menudo no encuentran ningún lugar donde quedarse, ya que la zona de Al Mawasi está completamente llena y Deir al Balah también está superpoblada", añadió.

Lee también China asegura que “nunca pedirá datos” a TikTok previo nueva ronda de negociaciones comerciales con EU

Israel enfrenta una creciente presión internacional para detener su ofensiva, pero afirma que está decidido a desmantelar a Hamás en lo que describe como uno de los últimos bastiones del grupo.

En las últimas semanas, el ejército ha concentrado sus ataques en edificios de gran altura y afirma que han sido utilizados por milicianos de Hamás.

Naciones Unidas y miembros de la comunidad internacional han advertido contra el asalto militar por temor a que empeore la ya grave situación humanitaria en la ciudad de Gaza, donde la ONU ha declarado que se vive una situación de hambruna.

Lee también Trump aplaude "el gran trabajo" del jefe del FBI ante críticas por el caso de Charlie Kirk

Según la agencia de Defensa Civil, los ataques israelíes mataron a al menos 25 personas desde la madrugada del sábado. El viernes, al menos 50 personas murieron en todo el territorio, informó la misma fuente.

"Cada noche nos vamos a dormir sin saber si despertaremos vivos", dijo a AFP Umm Anas al Ashqar, residente de la ciudad de Gaza.

"El bombardeo a nuestro alrededor nunca se detiene (...) Nos quedamos en nuestra casa porque no tenemos a dónde más ir. Esto no es vida. La muerte sería más fácil que esto".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/bmc