VIDEO: Así fue la captura en Paraguay de Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, posteó en X un video de cómo fue la captura de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora".

En el video se muestra una residencia desde el aire, con dos piscinas, jardín, con la leyenda "madrugada del 13 de septiembre de 2025", luego alguien corriendo y se hace una transición a elementos de seguridad, que portan chalecos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, intentando derribar la puerta.

Luego, a elementos en lo alto de unas escaleras blancas y alumbran con una lámpara.

En otro fotograma se muestra a una persona, que parece ser Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública del estado mexicano de Tabasco (sureste), en el piso con las manos entrelazadas en su barbilla, boca abajo, con los soldados rodeándolo y uno con un pie sobre su espalda.

En otra imagen se ve a Bermúdez Requena, alias "El Abuelo" en un sillón con elementos de seguridad, con armas largas, rodeándolo. En este momento sale la leyenda: "Hernán Bermúdez: Líder de un grupo criminal".

En el video se muestra una residencia desde el aire, con dos piscinas y un jardín. Foto: Captura de pantalla

Luego, en otras imágenes, se hace un acercamiento en ese cuarto, donde se ven unas escaleras blancas, los elementos de seguridad, el presunto líder de "La Barredora" en un sillón beige con cojines, varias mesas, un banco, un globo terráqueo pequeño y una mujer de tez blanca y cabello negro. En este momento sale la leyenda: "vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado uno de los grupos de narcotraficantes más peligrosos".

Conforme se acercan al presunto líder criminal, la mujer, con una playera rayada en blanco y rojo, voltea la cara. El video termina con el logo del "Gobierno del Paraguay".

Peña acompañó el video con el mensaje: "Hoy capturamos a Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, presunto líder de la organización criminal "La Barredora" vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta detención es resultado del trabajo coordinado entre nuestras agencias de seguridad e inteligencia, con el apoyo de la cooperación internacional. Seguiremos firmes y decididos en la lucha contra el crimen organizado".

Hoy capturamos a Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, presunto líder de la organización criminal La Barredora vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta detención es resultado del trabajo coordinado entre nuestras agencias de seguridad e inteligencia, con el… pic.twitter.com/O7aON498Bc — Santiago Peña (@SantiPenap) September 13, 2025

El presidente de Paraguay celebró esta jornada en la red social X la detención de "uno de los capos más buscados de México" como "un golpe contundente al crimen organizado transnacional", y destacó la colaboración de las autoridades mexicanas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció en la misma red social al Gobierno de Paraguay por la colaboración "en la detención de Hernán 'N', vinculado por delincuencia organizada".

La captura de alias "Comandante H" fue anunciada el viernes por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, Omar García Harfuch, quien aseguró el pasado 22 de julio que pesaba una orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol contra Bermúdez Requena.

Fiscalía de Paraguay coordina extradición de Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"

En un comunicado de prensa, la Fiscalía paraguaya señaló que "intervino en un procedimiento de cooperación internacional que derivó en la detención preventiva con fines de extradición" de Bermúdez Requena, alias "El Abuelo" o "Comandante H".

El hombre, quien fue capturado entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado en una vivienda ubicada en la ciudad paraguaya de Mariano Roque Alonso (centro), es requerido por la Justicia mexicana por presunta "asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés" en el estado de Tabasco, añadió la nota.

Hernán Bermúdez Requena detenido en Paraguay e identificado como líder de La Barredora (13/09/2025). Foto: Especial

La Fiscalía de Paraguay recibió la solicitud de las autoridades mexicanas por la vía diplomática, conforme a un tratado de extradición vigente entre ambos países, lo que permitió que el juez Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado de Asunción Osmar Legal dictara la orden de detención.

Luego de contar con "la información de inteligencia compartida por las autoridades mexicanas", se dispuso el allanamiento en el barrio cerrado Surubi’i, indicó la Fiscalía.