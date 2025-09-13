Fiscalía de Paraguay coordina extradición de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora"

Asunción.- El Ministerio Público de Paraguay informó que coordinó la captura con fines de extradición de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad del estado mexicano de Tabasco y presunto líder del grupo criminal "La Barredora", vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado de prensa, la Fiscalía paraguaya señaló que "intervino en un procedimiento de cooperación internacional que derivó en la detención preventiva con fines de extradición" de Bermúdez Requena, alias "El Abuelo" o "Comandante H".

El hombre, quien fue capturado entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado en una vivienda ubicada en la ciudad paraguaya de Mariano Roque Alonso (centro), es requerido por la Justicia mexicana por presunta "asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés" en el estado de Tabasco, añadió la nota.

La Fiscalía de Paraguay recibió la solicitud de las autoridades mexicanas por la vía diplomática, conforme a un tratado de extradición vigente entre ambos países, lo que permitió que el juez Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado de Asunción Osmar Legal dictara la orden de detención.

Luego de contar con "la información de inteligencia compartida por las autoridades mexicanas", se dispuso el allanamiento en el barrio cerrado Surubi’i, indicó la Fiscalía.

El procedimiento estuvo a cargo del agente fiscal Giovanni Grisetti, quien estuvo acompañado por funcionarios del Departamento de Extradición de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Jurídica Externa del Ministerio Público, y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, agregó la fuente.

Bermúdez Requena es uno de los presuntos líderes de "La Barredora", grupo criminal dedicado a delitos como narcomenudeo y extorsión, vinculado al CJNG, uno de los seis carteles mexicanos que Estados Unidos designó como terroristas en febrero pasado.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, celebró esta jornada en la red social X la detención de "uno de los capos más buscados de México" como "un golpe contundente al crimen organizado transnacional", y destacó la colaboración de las autoridades mexicanas.

Después, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció en la misma red social al Gobierno de Paraguay por la colaboración "en la detención de Hernán 'N', vinculado por delincuencia organizada".

La captura alias Comandante H fue anunciada el viernes por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, Omar García Harfuch, quien aseguró el pasado 22 de julio que pesaba una orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol contra Bermúdez Requena.

Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad en Tabasco, cuando -el ahora senador oficialista- Adán Augusto López Hernández gobernaba ese estado (2018-2021), antes de ser secretario de Gobernación (Interior) en el Gobierno del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

