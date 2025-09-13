Más Información

Sheinbaum agradece al presidente de Paraguay por colaboración en la detención del líder de “La Barredora”, Hernán Bermúdez

Desde marzo hubo "indicios sólidos" de Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora", en Paraguay

Gobierno de CDMX informa la muerte de Alicia Matías, la abuelita lesionada en explosión de pipa en Iztapalapa

Marina inyecta a refinería Dos Bocas 9 mil mdp adicionales

Silverio Villegas, el mexicano asesinado por ICE en Chicago, era "un buen tipo", "tranquilo y tímido", recuerdan sus vecinos

VIDEO: Hernán Bermúdez vivía entre joyas, fajos de dinero, Prosecco y hasta alberca, en casa de Paraguay

VIDEO: Así se ve el "escondite" donde vivía Hernán Bermúdez, presunto líder del grupo mexicano "La Barredora", en Paraguay

Interpol emite ficha roja contra Fernando Farías, contralmirante implicado en red de huachicol

Adán Augusto López rechaza vínculos con empresario Saúl Vera y muelle huachicolero

México da seguimiento a investigación del asesinato a balazos del mexicano Silverio Villegas por agente de ICE en EU

Alicia Matías se tomó una fotografía, junto a su nieta Azulet, minutos antes de explosión en el puente de la Concordia

Despiden a Jorge, un padre devoto y un artista

La Presidencia de de informó que desde marzo pasado hubo "indicios sólidos" de la "presencia irregular" de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora", en suelo paraguayo.

Destacó que hubo "intercambio de información entre el CNI de México y la SNI (...) De acuerdo con esa trazabilidad, habría abandonado México en enero de 2025, ingresado clandestinamente por Brasil y fijado residencia irregular en el Departamento Central".

Añadió que "la aprehensión se concretó sin incidentes, bajo orden fiscal, preservando la cadena de custodia y los protocolos de cooperación internacional".

Mencionó que el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, México, "quedó a disposición del Ministerio Público y de la para las diligencias legales y migratorias correspondientes, conforme a los mecanismos de cooperación judicial internacional vigentes. Las instituciones intervinientes mantienen la reserva procesal necesaria para no entorpecer las investigaciones en curso".

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, es señalado como presunto líder del grupo criminal "La Barredora". Foto: Especial
Captura de Hernán Bermúdez, "golpe contundente al crimen organizado transnacional": Santiago Peña

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, había destacado que “hoy dimos un golpe contundente al crimen organizado transnacional. La captura de Hernán Bermúdez Requena fue posible gracias al trabajo coordinado de la SENAD, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la SEPRELAD y la SNI, en estrecha cooperación con el CNI de México. Paraguay no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado”.

Además, agradeció la colaboración del gobierno mexicano y remarcó que la cooperación regional es determinante para desarticular estructuras ilícitas de alcance transnacional.

En el comunicado, el gobierno paraguayo recuerda que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó la coordinación con el Paraguay en el marco de su política de cero impunidad y atención a las causas de la violencia.

“Agradezco al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán ‘N’, vinculado por delincuencia organizada. Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país”, señaló".

Hernán Bermúdez Requema, exsecretario de Seguridad en el tiempo en el que Adán Augusto fue gobernador de Tabasco, es considerado presunto líder del grupo criminal "La Barredora". Fotos: Especial
El gobierno de Paraguay informó que "según autoridades mexicanas, Bermúdez Requena es señalado como fundador y miembro del grupo "La Barredora", vinculado al (CJNG).

Reportes del Ejército mexicano lo ubican desde 2019 como pieza clave de redes delictivas en Tabasco, con presunta supervisión de ejecuciones, extorsiones y disputas territoriales. Entre los hechos atribuidos figura la ejecución de “Kalimba” (diciembre de 2020), líder local del huachicol, suceso que habría modificado el control criminal en esa zona".

