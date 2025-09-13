Más Información

Sheinbaum agradece al presidente de Paraguay por colaboración en la detención del líder de “La Barredora”, Hernán Bermúdez

Cae Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora", en Paraguay

Gobierno de CDMX informa la muerte de Alicia Matías, la abuelita lesionada en explosión de pipa en Iztapalapa

Marina inyecta a refinería Dos Bocas 9 mil mdp adicionales

Silverio Villegas, el mexicano asesinado por ICE en Chicago, era "un buen tipo", "tranquilo y tímido", recuerdan sus vecinos

VIDEO: Hernán Bermúdez vivía entre joyas, fajos de dinero, Prosecco y hasta alberca, en casa de Paraguay

VIDEO: Así se ve el "escondite" donde vivía Hernán Bermúdez, presunto líder del grupo mexicano "La Barredora", en Paraguay

Interpol emite ficha roja contra Fernando Farías, contralmirante implicado en red de huachicol

Adán Augusto López rechaza vínculos con empresario Saúl Vera y muelle huachicolero

México da seguimiento a investigación del asesinato a balazos del mexicano Silverio Villegas por agente de ICE en EU

Alicia Matías se tomó una fotografía, junto a su nieta Azulet, minutos antes de explosión en el puente de la Concordia

Despiden a Jorge, un padre devoto y un artista

El presidente de , Santiago Peña, destacó un "golpe contundente al crimen organizado transnacional" con la detención de Hernán Bermúdez, presunto líder de "".

En X, el mandatario dijo que "la captura de , alias “El Abuelo”, uno de los capos más buscados de México y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (), fue posible gracias al trabajo coordinado de la SENAD, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la SEPRELAD y la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), en estrecha cooperación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de México".

Santiago Peña añadió que "reconozco y valoro el compromiso de la presidenta de México", Claudia Sheinbaum, "cuya cooperación fue clave para alcanzar este gran logro".

"Paraguay no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado". La mandataria mexicana agradeció, a su vez, la colaboración de Peña.

Cae Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"

El viernes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, Omar García Harfuch, informó de la detención de Bermúdez Requena en Paraguay como parte de una operación coordinada entre distintas agencias de seguridad, "por instrucciones de la presidenta" mexicana.

Distintas agencias de seguridad mexicanas detallaron que alias "El Abuelo" cuenta con una orden de aprehensión otorgada en febrero pasado por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, y que fue trasladado a México, donde ha quedado a disposición de las autoridades.

Igualmente, precisaron que el mexicano tiene con una notificación o ficha roja emitida por Interpol el 17 de julio pasado, y que se encontraba prófugo en Paraguay.

Detallaron que el detenido es uno de los presuntos líderes de "La Barredora", célula criminal dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión.

