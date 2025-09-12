VIDEO Hernán Bermúdez vivía entre joyas, fajos de dinero, Prosecco y hasta alberca, en casa de Paraguay

Más Información
El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser líder del grupo criminal la "La Barredora" fue detenido en Paraguay, entre joyas y fajos de dinero, gracias a la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.
En un comunicado del Gabinete de Seguridad mencionó que en colaboración con el gobierno paraguayo, se obtuvo su ubicación.
De acuerdo con videos sobre su detención, Bermúdez Requena vivía en una casa con alberca, donde se hallaban diferentes joyas, fajos de dinero (entre ellos dólares), una botella de vino italiano de marca Prosecco, e identificaciones y celulares.
Desde julio pasado era buscado por la Interpol en más de 190 países, que activó ficha roja para su búsqueda y localización.
*Con información de Manuel Espino
alm/bmc