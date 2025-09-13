Sheinbaum agradece al presidente de Paraguay por colaboración en la detención del líder de “La Barredora”, Hernán Bermúdez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán “N”, líder del grupo criminal "La Barredora".

En un mensaje en redes sociales, la Presidenta destacó que “nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país”.

Este viernes 12 de septiembre, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue detenido en Paraguay.

Mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: @Claudiashein

Presidente de Paraguay destaca "golpe contundente al crimen organizado transnacional"

Mientras tanto, el presidente paraguayo destacó que dieron un "golpe contundente". con la detención del líder de "La Barredora".

Indicó que la captura de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, uno de los capos más buscados de México y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue posible gracias al trabajo coordinado de la SENAD, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la SEPRELAD y la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), en estrecha cooperación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de México.

"Reconozco y valoro el compromiso de la presidenta de México, @Claudiashein, cuya cooperación fue clave para alcanzar este gran logro", aseguró.

Añadió que su país no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado.