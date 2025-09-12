El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch informó que Hernán Bermúdez Requena, alias “Requena” o “El Abuelo”, presunto líder de la organización criminal conocida como “La Barredora”, fue detenido en Paraguay.

A través de redes sociales, informó que en esta operación fue fundamental la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia, así como el intercambio de información que hace posible la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.

Bermúdez Requena fue exsecretario de Seguridad de Tabasco y acusado de ser el Comandante H, jefe del grupo criminal La Barredora.

