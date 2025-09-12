Más Información

México da seguimiento a investigación del asesinato a balazos del mexicano Silverio Villegas por agente de ICE en EU

Alicia Matías se tomó una fotografía, junto a su nieta Azulet, minutos antes de explosión en el puente de la Concordia

Sheinbaum anuncia cierre de su gira del primer informe de Gobierno en el Zócalo

Canciller De la Fuente se reúne con el embajador de China tras propuesta de aranceles a automóviles

Oasis regresa a CDMX y desata la nostalgia: fans acampan, cruzan el mundo y heredan la emoción a sus hijos

Sube a 10 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch informó que , alias “Requena” o “El Abuelo”, presunto líder de la organización criminal conocida como “”, fue detenido en Paraguay.

A través de redes sociales, informó que en esta operación fue fundamental la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia, así como el intercambio de información que hace posible la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.

Bermúdez Requena fue exsecretario de Seguridad de Tabasco y acusado de ser el Comandante H, jefe del grupo criminal La Barredora.

